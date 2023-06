নেশ্যনেল ডেস্ক, 3 জুন : অভিশপ্ত শুকুৰবাৰ ৷ ওড়িশাৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য (Odisha Train Accident) ৷ মৃত্যুৰ দুৱাৰ দলিৰ পৰা উভতি আহিছে বহু যাত্ৰী ৷ ইটিভি ভাৰতৰ আগত ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ সমগ্ৰ তথ্য বৰ্ণনা কৰিলে বহু যাত্ৰীয়ে ৷

শেহতীয়াকৈ ওড়িশা প্ৰশাসনৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি, ইতিমধ্যে এই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 261 ঘৰ চুইছেগৈ ৷ আনহাতে, আহত 900 ৰো অধিক (Many people killed in Odisha rail accident)৷ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷ ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi to visit Cuttack hospital) ৷

