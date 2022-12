.

Erosion in Dhemaji: ধেমাজি চিচিকলঘৰ জন্মীচুকলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰই কঢ়িয়াইছে তীব্ৰ ভাবুকি Published on: 3 hours ago

মহাবাহুয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে ধেমাজি জিলাৰ চিচিকলঘৰৰ জন্মীচুকলৈ । অঞ্চলটোৰ বহুলোকৰ খেতি-পথাৰ, ঘৰ-বাৰী ইতিমধ্যেই জাহ গৈছে মহাবাহুৰ বুকুত (Erosion in Dhemaji) ৷ বৰ্তমান খৰালিৰ সময়ত মাত্ৰ ৬০০ মিটাৰ মান নিলগতহে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰা । যাৰ ফলস্বৰূপে আগন্তুক বাৰিষাক লৈ নৈ পৰীয়া ৰাইজে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাবলগীয়া হৈছে (River People are worried about monsoon) ৷ স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে চৰকাৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে কোটি টকা আবন্টন দিলেও এই অঞ্চলটোক ৰজাঘৰৰ অভিলাষী আঁচনিয়ে আজিকোপতি স্পৰ্শ কৰা নাই । সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ৰণোজ পেগুৱেও এবাৰ খবৰ ল’বলৈ আহৰি পোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে স্থানীয়লোকে ৷