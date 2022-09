.

ত্ৰিপুৰা সীমান্তত ২ কোটি মূল্যৰ গাঞ্জা জব্দ অসম আৰক্ষীৰ Published on: 6 hours ago

Koo_Logo Versions

কৰিমগঞ্জৰ অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ চূড়াইবাড়িত জব্দ বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জা (Ganja seized in Assam Tripura border) । RJ 10G B 6442 নম্বৰৰ এখন কনটেইনাৰ গাড়ীৰ পৰা জব্দ কৰা হয় বুজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি । গাঞ্জাখিনিৰ ওজন ১ টন ১ কুইণ্টল ৮ কেজি বুলি জানিব পৰা গৈছে । আনহাতে, উদ্ধাৰকৃত গাঞ্জাখিনিৰ বজাৰ মূল্য দুই কোটি টকা বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে (2 crores value Ganja seized in churaibari) । ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল গাড়ীখন । এই অপৰাধত মণীষ কুমাৰ নামৰ বিহাৰৰ গাড়ীচালকজনক অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে (Assam police seized Ganja) । ১০ হেজাৰ টকাৰ বিনিয়মত ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ কথা আছিল গাড়ীখন । চূড়াইবাৰী আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নিৰঞ্জন দাসৰ নেতৃত্বত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ।