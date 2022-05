.

গোলাঘাট আৰক্ষীৰ লক-আপতে ঢলি পৰিল অভিযুক্ত Published on: 2 hours ago

গোলাঘাটৰ আঠখেলীয়া বেবেজীয়াত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত ঢলি পৰিল লক-আপৰ ভিতৰত (Accused fall down at police custody in Golaghat)৷ গোলাঘাট আৰক্ষী থানাৰ লকআপৰত থকাৰ অৱস্থাতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ ঢলি পৰিল হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত নাজিদুৰ ৰহমান ৷ শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পূৰ্বে আৰক্ষীৰ জিম্মাত অভিযুক্ত নাজিদুৰ ৰহমান ঢলি পৰি কপাল আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা আঠখেলীয়া বেবেজীয়াৰ দিব্যজ্যোতি দাসৰ ঘৰত ডকাইতি কৰাৰ উদ্দেশ্যে যোৱা নাজিদুৰে পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যক দাৰে আক্ৰমণ কৰাৰ ফলত এজন লোক নিহত হয় (Murder in Golaghat)৷