.

Eviction at Nagaon: নগাঁৱৰ মৰিকলঙত ৰে'ল বিভাগৰ উচ্ছেদ অভিযান Published on: 3 hours ago

Koo_Logo Versions

নগাঁও জিলাৰ মৰিকলঙত বৃহস্পতিবাৰে ৰে'ল বিভাগে উচ্ছেদ অভিযান চলায় (Railway eviction at Nagaon)। নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত উচ্ছেদ চলালে ৰে'ল বিভাগে । উল্লেখ্য় যে ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাষত এই লোকসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বেদখল কৰি আছিল (Encroachment near Nagaon railway station) । ৰে'ল বিভাগে এই লোকসকলক অন্য় ঠাইলৈ যাবলৈ কেইবাবাৰো সঁকীয়নি দিছিল যদিও লোকসকলে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাছিল । আজিৰ এই উচ্ছেদ অভিযান শান্তিপূৰ্ণভাৱে কৰা বুলি প্ৰশাসনে সদৰী কৰিছে (Railway eviction at Marikalang in Nagaon)।