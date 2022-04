.

বয়সৰ ওচৰত হাৰ নমনা এগৰাকী অশীতিপৰ ঢুলীয়া ওজা (Octogenarian folk artist in Lakhimpur)। শ শ যুৱক যুৱতীক ঢোলৰ ওজা হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে তেওঁ । নাম জয়ৰাম খঙীয়া । ঘৰ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰৰ শিমলুগুৰিত । ৭২ বছৰীয়া এই ঢুলীয়া ওজাগৰাকীয়ে জীৱনৰ ৬২ টা বছৰে ঢোল বাদনেৰে উজনি-নামনি অসম কঁপাবলৈ সক্ষম হৈছিল। বয়সৰ ওচৰত হাৰ নামানি আজিও ধুনীয়াকৈ বজাব পাৰে ঢোল (Bihu preparation in Assam) । দুডাল বাঁহৰ ওপৰত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে বাদুলি ওলমা ছেও ৷ কিন্তু আৰ্থিক অনাটনত ভোগা জয়ৰাম ওজা আজিও বঞ্চিত শিল্পী পেঞ্চনৰ পৰা (Dhulia oja deprive of artist pension at Bihpuria) । আজিলৈকে নাপালে কোনো চৰকাৰী স্বীকৃতি ।