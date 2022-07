এমাহৰ বাবে যুৱ প্ৰজন্মৰ লোকসকলক উচ্চ পৰিমাণৰ ভিটামিন বি6 প্ৰদান কৰাৰ পিছত ৰিডিং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ (researchers at University of Reading) গৱেষকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰে যে তেওঁলোকৰ চিন্তা কম হোৱা আৰু কম দুখ অনুভৱ কৰা বুলি জনায় । এই অধ্যয়নটোৱে মেজাজৰ বিকাৰ (mood disorders) প্ৰতিৰোধ বা চিকিৎসাত মস্তিষ্কৰ কাৰ্যকলাপৰ স্তৰ (brain activity levels) সলনি কৰাৰ বাবে পৰিপূৰকৰ ব্যৱহাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়ায় ।

ইউনিভাৰ্ছিটি অব ৰিডিঙৰ স্কুল অব ছাইক'লজী এণ্ড ক্লিনিকেল লেংগুৱেজ ছায়েন্সেছৰ (University of Readings School of Psychology and Clinical Language Sciences) ডাঃ ডেভিদ ফিল্ডে ব্যাখ্যা কৰে যে মগজুৰ কাম কৰাৰ সামৰ্থ্য উচ্ছ্বসিত নিউৰনৰ (excitatory neurons) মাজত এক সূক্ষ্ম সন্তুলনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যিয়ে তথ্য পৰিবহণ কৰে আৰু অত্যধিক সক্ৰিয় আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । শেহতীয়া ধাৰণাবোৰে এইবোৰ ভাৰসাম্যৰ ব্যাঘাতক সম্পৰ্কিত কৰিছে যেনে প্ৰায়ে মস্তিষ্কৰ কাৰ্যকলাপৰ বৰ্ধিত স্তৰৰ দিশ, মেজাজৰ বিকাৰ আৰু অন্যান্য নিউৰোছাইকেট্ৰিক ৰোগৰ সৈতে ।

"ভিটামিন বি6-য়ে শৰীৰক এক নিৰ্দিষ্ট ৰাসায়নিক বাৰ্তাবাহক প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে (Vitamin B6 helps body produce specific chemical messenger), যিয়ে মগজুৰ আৱেগ প্ৰতিৰোধ কৰে আৰু আমাৰ অধ্যয়নটোৱে এই শান্ত প্ৰভাৱটো অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত উদ্বেগ হ্ৰাস হোৱাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কৰে ।" যদিও পূৰ্বৰ গৱেষণাই দেখুৱাইছে যে মাৰ্মেইট বা মাল্টিভিটামিনে চাপৰ স্তৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে (marmite or multivitamins can lower stress levels), এই সামগ্ৰীবোৰৰ কোনবোৰ নিৰ্দিষ্ট ভিটামিন এই ফলাফলৰ বাবে দায়বদ্ধ সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ খুব কম গৱেষণা কৰা হৈছে ।

বৰ্তমানৰ গৱেষণাই ভিটামিন বি6-ৰ সাম্ভাব্য কাৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল, যিয়ে শৰীৰৰ GABA (Gamma Aminobutyric Acid) সংশ্লেষণৰ বৃদ্ধি কৰে বুলি জনা যায় । ই হৈছে এবিধ পদাৰ্থ যিয়ে মস্তিষ্কৰ স্নায়ু কোষৰ মাজত আৱেগ প্ৰতিহত কৰে । বৰ্তমানৰ অধ্যয়নত, এমাহৰ বাবে আহাৰৰ সৈতে 300 ৰো অধিক স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰতিদিনে এটা ভিটামিন বি6 বা বি12 পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিবলৈ ক্ৰমাগতভাৱে দিয়া হৈছিল, যি দৈনিক অনুমোদিত পৰিমাণতকৈ যথেষ্ট বেছি (অনুমোদিত দৈনিক ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় 50 গুণ) ।

গৱেষণাটোত দেখা গৈছে যে পৰীক্ষাটোৰ সময়ত প্লেচিবোৰৰ তুলনাত ভিটামিন বি12-ৰ কোনো প্ৰভাৱ নাছিল (Vitamin B12 no effect compared to placebo) । আনহাতে, ভিটামিন বি6-য়ে পৰিসাংখ্যিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য সৃষ্টি কৰিছিল । পৰীক্ষণৰ সমাপ্তিত কৰা ভিজুৱেল পৰীক্ষাবোৰে দেখুৱাইছিল যে যিসকলে ভিটামিন বি6 পৰিপূৰক গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ গাবা স্তৰ অধিক আছিল । যিয়ে এই তত্ত্বটো নিশ্চিত কৰে যে বি6 হৈছে উদ্বেগ হ্ৰাস হোৱাৰ কাৰণ । ভিজুৱেল প্ৰদৰ্শনে সৰু, সুৰক্ষিত তাৰতম্য দেখুৱাইছিল, যিবোৰ মস্তিষ্কৰ সক্ৰিয়কৰণৰ পৰিচালিত স্তৰৰ সৈতে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আছিল ।

ডাঃ ফিল্ডে এনেদৰে কয় : "ভিটামিন বি6 বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যত থাকে । যেনে বুট আৰু অন্যান্য ফল, পাচলি আদি । এই পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা ডাঙৰ পালিবোৰে অৱশ্যে এইটো বুজায় যে অধিক পৰিপূৰক মনোভাব উন্নত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে (supplements required to mood improving impact) ।" অৱশ্যে এই গৱেষণাটো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত থকা বাবে অধ্যয়নটোত উদ্বেগৰ ওপৰত ভিটামিন বি6-ৰ প্ৰভাৱ ঔষধৰ পৰা আশা কৰাতকৈ যথেষ্ট কম আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।

অৱশ্যে, উপভোক্তাসকলে ভৱিষ্যতে পুষ্টি-আধাৰিত চিকিৎসা বাছনি কৰিব পাৰে । কিয়নো ঔষধতকৈ ইয়াৰ নেতিবাচক পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কম হয় । "ইয়াক এক বাস্তৱিক পছন্দ কৰিবলৈ, মানসিক সুস্থতাৰ বাবে লাভান্বিত হোৱা অন্যান্য পুষ্টি-আধাৰিত খাদ্যবোৰ চিনাক্ত কৰিবলৈ অধিক গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন । যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে বিভিন্ন আহাৰৰ হস্তক্ষেপ একত্ৰিত কৰি অধিক ফলাফল প্ৰদান কৰিব পাৰি । প্ৰভাৱ বৃদ্ধি কৰিবলৈ এটা সম্ভাৱ্য বিকল্প হ'ব ভিটামিন বি6 পৰিপূৰকবোৰ কগনিটিভ বিহেভিয়েৰেল থেৰাপীৰ (Cognitive Behavioural Therapy) দৰে তথাকথিত চিকিৎসাৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা ।"

