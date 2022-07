ইউৰোপিয়ান হাৰ্ট জাৰ্নেলত প্ৰকাশিত এক অধ্যয়ন অনুসৰি (study published in European Heart Journal), অধিক পটাছিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য যেনে কল, এভোকাডো আৰু ছালমন খালে বৃদ্ধ মহিলাসকলক হৃদৰোগ বা ষ্ট্ৰোকৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিব পাৰে । গৱেষকসকলে কয় যে পটাছিয়াম হৈছে এক অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ যিয়ে ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰে (potassium essential mineral lowers blood pressure), বিশেষকৈ অত্যাধিক নিমখ খোৱা লোকসকলৰ । পটাছিয়াম সমৃদ্ধ আহাৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘাতক কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ৰোগৰ সৈতেও যুঁজিব পাৰে ।

আমষ্টাৰডাম বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ মুখ্য লেখক অধ্যাপক লিফাৰ্ট ভগটে (Professor Liffert Vogt from Amsterdam University Medical Centers) এক সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে, "এয়া সকলোৱে জানে যে উচ্চ নিমখ সেৱন উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু হৃদৰোগ আৰু ষ্ট্ৰোকৰ আশংকা বৃদ্ধিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত (salt consumption associated with elevated blood pressure) । স্বাস্থ্যৰ পৰামৰ্শই নিমখ গ্ৰহণ সীমিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । কিন্তু যেতিয়া আমাৰ আহাৰত সংসাধিত খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত থাকে (higher salt in processed foods) তেতিয়া এইটো পোৱাটো কঠিন হৈ পৰে । পটাছিয়ামে শৰীৰক প্ৰস্ৰাৱত অধিক ছডিয়াম নিষ্কাশন কৰাত সহায় কৰে । আমাৰ অধ্যয়নটোত পটাছিয়াম সমৃদ্ধ আহাৰ খোৱা মহিলাসকলৰ সৰ্বাধিক স্বাস্থ্যৰ লাভালাভ পোৱা গৈছিল (dietary potassium linked with health gains in women) ।"

এই ফলাফলবোৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত 40 ৰ পৰা 79 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত প্ৰায় 25,000 পুৰুষ আৰু মহিলাৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত আধাৰিত । আৰু এই প্ৰক্ৰিয়া গৱেষকসকলে প্ৰায় দুটা দশক ধৰি অনুসৰণ কৰিছিল । দৈনিক পটাছিয়াম গ্ৰহণ বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে উচ্চ নিমখ গ্ৰহণ কৰা মহিলাৰ ৰক্তচাপ হ্ৰাস হয় । প্ৰতিটো অতিৰিক্ত গ্ৰাম পটাছিয়ামে ছিষ্টোলিক ৰক্তচাপত 2.4-মিমি/এইচজি (2.4-mm/Hg) হ্ৰাস দেখুৱাইছিল। অন্যান্য ফল, পাচলি, বাদাম, বীজ, গাখীৰ, মাছ, গো মাংস, মুৰ্গী, টাৰ্কি আৰু পাউৰুটিতো পটাছিয়াম থাকে । আনহাতে, পুৰুষৰ মাজত ইয়াৰ ৰক্তচাপৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাছিল ।

"আমাৰ ফলাফলে সূচায় যে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যকৰ আহাৰে নিমখক সীমিত কৰে যদি তাত পটাছিয়ামৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা যায় । খাদ্য কোম্পানীবোৰে সংসাধিত খাদ্যত মানসম্পন্ন ছডিয়াম-আধাৰিত নিমখৰ সলনি পটাছিয়াম ভিত্তিক নিমখৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰি সহায় কৰিব পাৰে । তাৰ উপৰি, আমি সকলোৱে সতেজ, অসংসাধিত খাদ্যক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত কিয়নো সেইবোৰ পটাছিয়ামত সমৃদ্ধ আৰু তাত নিমখ কম থাকে ।" অধ্যয়নটোৰ লেখকে লগতে কয় ।

অধ্যয়নটোৰ সময়ত, 13,596 জন অংশগ্ৰহণকাৰীক (55%) চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল বা কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ৰোগৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল (died due to cardiovascular disease) । ডাচ্চ দলটোৱে বয়স, লিংগ, বিএমআই (body mass index), ছডিয়াম গ্ৰহণ, কলেষ্টেৰল হ্ৰাসকাৰী ঔষধৰ ব্যৱহাৰ, ধূমপান, সুৰাপান, ডায়েবেটিছ আৰু আগতীয়া হৃদৰোগ বা ষ্ট্ৰোকৰ কথাও বিবেচনা কৰিছিল । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই প্ৰাপ্তবয়স্কসকলক দিনে কমেও 3.5 গ্ৰাম পটাছিয়াম গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু এক চাহ চামুচতকৈ অধিক আৰু পাঁচ গ্ৰামতকৈ কম নিমখ সেৱন নকৰিবলৈ কয় । তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণৰ পাচলি, ফল, বাদাম, বীন, দুগ্ধজাত সামগ্ৰী আৰু মাছ খোৱাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । চাৰি আউন্সৰ কল এটাত 375 মিলিগ্ৰাম পটাছিয়াম থাকে । আনহাতে, পাঁচ আউন্স ৰন্ধা চালমনত 780 মিলিগ্ৰাম পটাছিয়াম থাকে । 136 গ্ৰামৰ আলু এটাত 500 মিলিগ্ৰাম থাকে আৰু আধা পিণ্ট গাখীৰত 375 মিলিগ্ৰাম মুখ্য পুষ্টি থাকে (key nutrient ।

আহাৰত নিমখৰ পৰিমাণে পুৰুষ বা মহিলাৰ পটাছিয়াম আৰু কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ঘটনাৰ মাজৰ সম্পৰ্কক প্ৰভাৱিত কৰা নাছিল । "ফলাফলবোৰে সূচায় যে পটাছিয়ামে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য সংৰক্ষণ কৰাত সহায় কৰে, কিন্তু পুৰুষতকৈ মহিলাসকল অধিক লাভান্বিত হয় । পটাছিয়াম আৰু কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ঘটনাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক (relationship between potassium and cardiovascular events) নিমখ গ্ৰহণ নিৰ্বিশেষে একে আছিল । যিয়ে পৰামৰ্শ দিয়ে যে পটাছিয়ামৰ বৰ্ধিত ছডিয়াম নিষ্কাশনৰ পৰা হৃদযন্ত্ৰক সুৰক্ষিত কৰাৰো অন্য গুণ আছে ।" ভগটেয়ে কয় ।

