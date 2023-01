তেজপুৰ, ১৮ জানুৱাৰী: ভাৰতবৰ্ষৰ অধ্যক্ষতাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে G20 আৰু Y20 সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে অসম । অহা ২ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব G20 আৰু Y20 (Youth 20) অৰ্থাৎ যুৱ ২০ সন্মিলন । এই সন্মিলনৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষই বুধবাৰে পৰ্যটকৰ বাবে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । এই অনুসৰি কাজিৰঙাত ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত পৰ্যটকৰ বাবে বন্ধ থাকিব জীপ চাফাৰী(Kaziranga National Park Elephant Safari) ৷

কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ প্ৰাধিকাৰী ৰমেশ গগৈয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে, অহা ৪ ফেব্ৰুৱাৰীত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাগৰি, কাজিৰঙা আৰু আগৰাতলী ৰেঞ্জত পৰ্যটকৰ বাবে জীপ চাফাৰী উপলব্ধ নহ’ব ৷ কাৰণ উক্ত দিনা G20 সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা বিদেশৰ পৰা অহা বিষয়াসকলে উদ্যান ভ্ৰমণ কৰিব । অৱশ্যে বাগৰি আৰু কাজিৰঙা ৰেঞ্জত উক্ত দিনা হাতী চাফাৰী উপলব্ধ থাকিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই(Jeep Safari In Kaziranga) ।

উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্বৰ ২০ দেশৰ লগতে ইউৰোপিয়ান দেশেও অংশগ্ৰহণ কৰিব উক্ত সন্মিলনত । জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ আঁৰত ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰথমখন Y২০ (যুৱ ২০) শীৰ্ষ সন্মিলনত, ভৱিষ্যতৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ৷ ইয়াৰ লগতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু দুৰ্যোগৰ আশংকা হ্ৰাস কৰা, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আৰু মিলন আৰু গণতন্ত্ৰত যুৱক-যুৱতী(G20 summit in India) । উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে নতুন দিল্লীত Y ২০ সন্মিলনৰ বিষয়বস্তুৰ লগতে ইয়াৰ ল’গ’ আৰু ৱেবছাইট মুকলি কৰে ।

অসমত ২ ফেব্ৰুৱাৰী আৰু ৩ ফেব্ৰুৱাৰী জি-২০ ৰ প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু ইয়াৰ পাছত ৬-৮ ফেব্ৰুৱাৰীত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ’ব Y20 সন্মিলন ৷ ১৩-১৫ মাৰ্চত গুৱাহাটীত, ২৩-২৪ মাৰ্চত উজনি অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত আৰু ৩-৪ এপ্ৰিল গুৱাহাটীত জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে(Four meetings of G20 summit to be held in Assam) ।

এই সন্মিলনৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হ’ল আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰেলিয়া, ব্ৰাজিল, কানাডা, চীন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইটালী, দক্ষিণ কোৰিয়া, জাপান, মেক্সিকো, ৰাছিয়া, চৌদি আৰব, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, তুৰ্কী, গ্ৰেট ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় সংঘ । এই জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য ঔদ্যোগিক আৰু উন্নয়নশীল উভয় দেশৰ বিশ্বৰ অধিকাংশ মহান অৰ্থনীতি জি-২০ গঠন কৰা ।

এই দেশকেইখনে একেলগে বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ দুই তৃতীয়াংশ, মুঠ বিশ্বৰ উৎপাদনৰ (GWP) ৮০%, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্যৰ ৭৫% আৰু উপগ্ৰহটোৰ পৃষ্ঠভাগৰ ৬০% প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । ১৯৯৯ চনত বিশ্বৰ বিভিন্ন অৰ্থনৈতিক সমস্যাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই জি-২০ গঠন কৰা হয় । ২০০৮ চনৰ পৰা বছৰত কমেও এবাৰ ইয়াৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, য'ত ৰাষ্ট্ৰ বা চৰকাৰৰ মুৰব্বী, বিত্তমন্ত্ৰী, বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰু প্ৰতিজন সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ অন্যান্য শীৰ্ষ বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই সন্মিলনত ইউৰোপীয় সংঘক ইউৰোপীয় আয়োগ আৰু ইউৰোপীয় কেন্দ্ৰীয় বেংকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এই সন্মিলনসমূহত অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা আৰু অ-লাভজনক সংস্থাসমূহৰ অংশগ্ৰহণৰ বাবে মুকলি থাকে ৷

