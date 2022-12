গুৱাহাটী,৪ ডিচেম্বৰ: অসমৰ বাবে ভাল খবৰ । এইবাৰ ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া জি-২০ সন্মিলনৰ চাৰিখন বৈঠক অসমত অনুষ্ঠিত হ’ব (Four meetings of G20 summit to be held in Assam) । মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচেষ্টাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত চাৰিখন জি-২০ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে । আনহাতে অসমত চাৰিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ উপৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিখনতে এখনকৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ’ব (G 20 summit meeting to be held in North East) ।

ভাৰতে আনুষ্ঠানিকভাৱে জি-২০ সভাপতিৰ দায়িত্ব লাভ কৰাৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক, পৰ্যটন আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তৰৰ (ড’নাৰ) মন্ত্ৰী জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত জি-২০ৰ বৈঠক আয়োজন কৰাৰ সন্দৰ্ভত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিল । ড’নাৰ, পৰ্যটন, সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰালয়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গ আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ মুখ্য সচিব আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত কিদৰে বৈঠকসমূহ সফলতাৰে ৰূপায়ণ কৰা হ’ব সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে জি-২০ সন্মিলনৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত ২০ স্থানৰ ভিতৰত ৮টাই হৈছে উত্তৰ-পূবৰ । এই বৈঠকৰ যোগেদি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ কলা-সংস্কৃতি তথা প্রাকৃতিক সম্পদাজিক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ অসমে সুবিধা লাভ কৰিব । ইতিমধ্যে জি-২০ শীর্ষ সন্মিলনৰ মুখ্য সমন্বয়ক কূটনীতিবিদ হিচাপে পৰিচিত হর্ষবর্ধন ছিংলাৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰৰ এটা গোটে একাধিকবাৰ অসম ভ্রমণ কৰিছে ।

জি-২০ৰ অন্তৰ্গত দেশসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ মূল সন্মিলনখন অনুষ্ঠিত হ’ব যদিও দিল্লীৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দুই শতাধিক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ’ব । এনে পৰিস্থিতিত বিশ্বৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সন্মিলনত অসমৰ অংশীদাৰিত্ব যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে । উল্লেখ যে বিশ্বৰ শীর্ষ ২০ খন দেশৰ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জি-২০ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ এইবাৰৰ আহ্বায়ক হৈছে ভাৰত ।

মূলতঃ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই সন্মিলনখন দেশৰ প্ৰায় নগৰ মহানগৰতো সমান্তৰালকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব । গুৱাহাটী এই সন্মিলনৰ এটা স্থান কৰাৰ বাবে জুলাই মাহত দিল্লী ভ্রমণৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী এছ জয়শংকৰক অনুৰোধ জনাইছিল । মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী জয়শংকৰকে সঁহাৰি জনোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসমো সন্মিলনৰ এটা স্থান হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৯ চনত জি-২০ৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰগোট গঠন হৈছিল । বিশ্বৰ ১৯ খন শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়ন এই ৰাষ্ট্ৰগোটৰ সদস্য । সমগ্ৰ বিশ্বৰ জিডিপিৰ ৮০ শতাংশৰো বেছি তথা বিশ্ব বাণিজ্যৰ ৭৫ শতাংশ এই ৰাষ্ট্ৰগোটে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । আৰম্ভনিৰ পৰাই ভাৰত এই শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক ৰাষ্ট্ৰগোটৰ সদস্য হৈ আছে । এইবাৰ ভাৰতে জি-২০ সন্মিলনৰ সভাপতিত্ব কৰিব ।

বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান সকলৰ সমাৱেশ ঘটিব এই সন্মিলনত । উল্লেখ্য যে বিশ্বৰ প্ৰধান অৰ্থনৈতিক শক্তিসম্পন্ন দেশসমূহৰ মাজত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা, আৰ্থিক স্থিতিশীলতা বজাই ৰখা আদি বিভিন্ন উদ্দেশ্য আগত ৰাখি জি-২০ গঠন কৰা হৈছিল ।

