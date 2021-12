শিৱসাগৰ, 4 ডিচেম্বৰ : শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত পৌৰসভাৰ দ্বাৰা উচ্ছেদ অভিযান(Eviction of Sivasagar Municipality) প্ৰসংগক লৈ শনিবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ৰাইজৰ দলৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ৷ শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাৱত আয়োজন কৰা সংবাদমেলত শিৱসাগৰ ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি ৰণজিৎ তামুলীয়ে কয়, শিৱসাগৰ পৌৰসভাই পদপথ দখল কৰি থকা ব্যৱসায়ী সকলৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গ্ৰহণ কৰা বুলি এক অপপ্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে (Propaganda against Akhil Gogoi in Sivasagar) ৷

এনে ক্ষেত্ৰত এই উচ্ছেদ অভিযানৰ লগত অখিল গগৈ তথা ৰাইজৰ দলৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতি কোনো প্ৰকাৰে জড়িত নহয় বুলি স্পষ্টিকৰণ প্ৰদান কৰিছে ৰণজিৎ তামুলীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰ নগৰৰ একাংশ ৰাইজ এই উচ্ছেদক লৈ সৰৱ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল ।

অপপ্ৰচাৰ নে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ উচ্ছেদৰ লগত জড়িত অখিল গগৈ !

আগন্তুক পৌৰসভা নিৰ্বাচনক(Municipal Elections News) কেন্দ্ৰ কৰি পৰিকল্পিতভাৱে এচামে এই উচ্ছেদ ৰাইজৰ দলৰ বিধায়কৰ তৰফৰ পৰা চলোৱা বুলি এক প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৰাইজৰ দলৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে ৷

পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন আহি আছে ৷ গতিকে একাংশ লোকে এই অভিযানটোত ৰাজনীতিৰ ৰহন সানিব বিচাৰিছে ৷ পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইয়া বিধায়ক অখিল গগৈক বদনাম কৰাৰ প্ৰয়াস বুলি অভিযোগ কৰে ৰাইজৰ দলৰ উপ-সভাপতি ৰঞ্জিত তামুলীয়ে ৷

