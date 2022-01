কোকৰাঝাৰ, 9 জানুৱাৰী : শুকুৰবাৰে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত ই-গভৰ্ণেন্স সম্পৰ্কীয় 24 সংখ্যক সন্মিলনত ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ড৹ জিতেন্দ্ৰ সিঙে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাক স্বৰ্ণ পদকৰে সন্মানিত কৰে । উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ অভিনৱ উদ্ভাৱনী প্ৰতিভা আৰু প্ৰকল্প গ'লমাৰ্ট-ডিজিটেল ৰূপান্তৰৰ বাবে সোণৰ পদক প্ৰদান কৰা হয় (Kokrajhar DC Varnali Deka awarded gold medal for project goalmart) ৷

গোৱালপাৰা জিলাৰ উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত থকাৰ সময়ত বৰ্ণালী ডেকাক ভাৰত চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, ৰাজহুৱা আৰু পেঞ্চন মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰশাসনিক সংস্কাৰ আৰু ৰাজহুৱা অভিযোগ বিভাগে প্ৰথম শ্ৰেণী শাখাৰ “Excellence in Government Process Re-engineering for Digital Transformation” ৰ শিতানত স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছিল ৷ সেইমৰ্মে হায়দৰাবাদত আয়োজিত হোৱা ই-গভৰ্ণেন্স সম্পৰ্কীয় ২৪ সংখ্যক সন্মিলন (National e-governance Award ceremony) ত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷ বৰ্ণালী ডেকা সম্প্ৰতি কোকৰাঝাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত হিচাপে কৰ্মৰত (Deputy Commissioner of Kokrajhar) ৷

ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজলিল কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা

এই অনুষ্ঠানত উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই উদ্ভাৱন কৰা গ’লমাৰ্ট (GOALMART) প্ৰকল্পক UNDP য়ে প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ইয়াক উন্নয়নশীল দেশসমূহত প্ৰতিৰূপৰ যোগ্য হিচাপে বিবেচিত কৰে ৷ উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই উদ্ভাৱন কৰা এই গ’লমাৰ্ট হৈছে এখন সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰনিক বজাৰ ৷ ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে স্থানীয় আত্ম-সহায়ক গোটৰ দ্বাৰা উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ অনলাইনযোগে বিক্ৰী কৰিবলৈ এখন অনলাইন প্লেটফ’ৰ্ম গঢ়ি তোলা ৷

উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই উদ্ভাৱন কৰা গ’লমাৰ্ট ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় নকৰাকৈয়ে ঘৰুৱাভাৱে পৰিচালিত কৰা হৈছিল ৷ যাৰ পৰিণতিতে উপায়ুক্তগৰাকীক সোণৰ পদকৰে সন্মানিত কৰা হয় । ইতিমধ্যে প্ৰশাসনিক দক্ষতাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক কাম-কাজৰ বাবে জিলাখনত উপায়ুক্তগৰাকীয়ে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে । জিলাখনৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ এনে সফলতাৰ বাবে কোকৰাঝাৰবাসী আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰু এনেধৰণৰ চমকপ্ৰদ উদ্ভাৱনৰ বাবে উপায়ুক্তগৰাকীক কোকৰাঝাৰবাসীয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : শীঘ্ৰেই প্ৰকাশ পাব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নৱতম গ্ৰন্থ 'মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডায়েৰী'