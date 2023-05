ৰঙিয়া,২৮ মে': ৰঙিয়াৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ভাতকুছিত আৰক্ষীৰ অভিযান । গুৱাহাটী অভিমুখী এখন বিশেষ বাহনত আৰক্ষীয়ে চলাই অভিযান । বাহনখনৰ এটা গোপন অংশত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে গঁড়ৰ খৰ্গ (Rhino horn seized in Rangia) । লগে লগে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গঁড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহ কৰা এটা সৰবৰাহকাৰীক । ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে নলবাৰী জিলাৰ ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত গড়গৰি গাঁৱৰ জেহেৰুল ইছলাম (Smuggler arrested with rhino stubble in Rangia) ।

জানিব পৰামতে গঁড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰীটোৱে ঘগ্ৰাপাৰাৰৰ পৰা ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে গঁড়ৰ খৰ্গটো লৈ ML05H9336 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে ৰাওনা হৈছিল গুৱাহাটী অভিমুখে । এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে কামৰূপ নলবাৰী সীমান্তৰ ভাতকুছিত বাহনখনত তালাচী চলাই হাতে-লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গঁড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰীটোক । লগতে গড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহত ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখনো জব্দ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে গঁড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ৰঙিয়া থানাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে । ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৱে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ বিনিময়ত গঁড়ৰ খৰ্গটো বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গৈ থকা অৱস্থাত আৰক্ষীৰ হাতত ধৰা পৰে (Rhino horn rescued in Rangia) ।

উল্লেখ্য যে, চৰকাৰী এক তথ্য অনুসৰি বিগত কেইবাটাও বছৰত গঁড় হত্যাৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হোৱা বুলি এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছিল । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এক আশাৰ বতৰা আহিছিল ৰাজ্যলৈ । ইফালে গঁড়ৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰ তথা বন বিভাগ কঠোৰ হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছিল । সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষী তথা বনবিভাগে জব্দ কৰা গঁড়ৰ খৰ্গ ৰাজহুৱাভাৱে দাহন কৰা হৈছিল (Rhino poaching in Assam) ।

কিন্তু ইমানৰ পাচতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সময়ে সময়ে জব্দ কৰি অহা হৈছে গঁড়ৰ খৰ্গ । আটক কৰিছে বহু গঁড়ৰ খৰ্গ সৰবৰাহকাৰীক । সেয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে, অসম চৰকাৰ তথা বন বিভাগ ইমান কঠোৰ হোৱাৰ পাছতো কাৰ ছত্ৰ-ছায়াত চলি আছে এই চোৰাং সৰবৰাহ ? এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ আছে নেকি বন বিভাগৰ কোনো মূধাফুটা লোক ?

