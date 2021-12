যোৰহাট, 3 ডিচেম্বৰ : ৰাজ্যত চৌদিশে চলি আছে প্ৰৱঞ্চক, প্ৰতাৰকৰ উপদ্ৰৱ ৷ ক’ৰবাত চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কোনো নিবনুৱাক ঠগিছে, আন ক’ৰবাত নানানটা আভুৱা ভৰা কথাৰে আ-অলংকাৰ লুটি-পুটি নিছে প্ৰৱঞ্চকে ৷ মুঠৰ ওপৰত প্ৰতাৰক প্ৰৱঞ্চকৰ জালক পৰি হাহাকাৰ কৰিছে ৰাজ্যবাসীয়ে ৷ এইবাৰ APDCLৰ নাম লৈ আবিৰ্ভাৱ ঘটিল প্ৰৱঞ্চকৰ ৷ যোৰহাটত APDCLৰ কৰ্মচাৰী বুলি কৈ ৰাইজৰ মূৰত ৰামটাঙোন সোধালে এজন যুৱকে(Fake APDCL employee in Jorhat) ৷

স্মার্ট মিটাৰ লগোৱাৰ নামত প্ৰায় ৪৫,০০০ ৰো অধিক টকা লৈ ৰাইজক প্ৰবঞ্চনা কৰিলে এজন যুৱকে । APDCL ত কৰ্মৰত বুলি ভূৱা পৰিচয় পত্ৰ দেখুৱাই বিল নিদিলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন কৰি দিব বুলি ভাবুকি দি ৰাইজৰ পৰা টকা সৰকালে যুৱকজনে(Fraudulent activity in the name of APDCL in Jorhat) ৷ জানিব পৰা মতে, মাজুলীৰ এই যুৱকজনৰ নাম গৌতম বৰা ৷ অভিযোগ অনুসৰি ভাবুকি দিয়েই সন্তুষ্ট নাথাকি দুই এঘৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বিছিন্ন কৰিও দিছিল গৌতমে ।

কেনেকৈ APDCLৰ নাম লৈ বিদ্যুত সংযোগ বিছিন্ন কৰিলে প্ৰৱঞ্চকে

এই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যোৰহাটৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্য্যালয়ত খবৰ কৰাত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে, প্ৰকৃততে তেওঁ APDCL ৰ কৰ্মী নাছিল । ইয়াৰ পিছতে, যোৰহাটৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ SDO ই এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে(FIR against Fake APDCL employee ) । উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হোৱা লোকসকলে সম্প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰাকো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে ।

