ডিব্ৰুগড়,26 ছেপ্টেম্বৰ: ভয়াৱহ গৰাখহনীয়াৰ কবলত ডিব্ৰুগড়ৰ নগাঘূলী(Brahmaputra River Erosion at Dibrugarh) । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নগাঘূলী অঞ্চলত । বিগত এসপ্তাহ ধৰি হোৱা খহনীয়াত বৰলুইতৰ বুকুত জাহ গৈছে প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰৰো অধিক ভূমি । নগাঘূলীৰ পৰা মথলাললৈকে প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ অঞ্চলত বৰলুইতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

গুৰুত্বপূৰ্ণ যে, বৰলুইতৰ খহনীয়াই অঞ্চলটোৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰ আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লয়ৰ অস্তিত্বও সংকটাপন্ন কৰি তুলিছে (Dibrugarh Airport and the historic Assam Medical College in danger) । আনকি ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতীয় অন্তৰ্দেশীয় জলমাৰ্গ প্ৰাধিকৰণৰ নগাঘূলিৰ টাৰ্মিনেল লোকেশ্যনো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ পথত ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জাহাজ, বন্দৰ আৰু জলপৰিবহন মন্ত্ৰালয়ৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ গৃহ জিলাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নৱনিৰ্মিত প্ৰকল্পলৈ নামি অহা সংকটৰ পিছতো বিভাগীয় মুৰব্বীসকলে গ্ৰহণ কৰি আহিছে নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা(Central minister Sarbananda Sonowal) ।

শীঘ্ৰে খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ স্থানীয় লোকে সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ ওচৰত দাবী জনাইছে । গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ঠিকাদাৰে পাকুপাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও উন্নত মানদণ্ডৰ নোহোৱাত একেদিনাই বৰলুইতে উটুৱাই লৈ যায় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে।

