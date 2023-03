বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা

পশ্চিম বিলাসীপাৰা, 6 মাৰ্চ : ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহকলৈ অসম আৰক্ষীৰ অভিযান (Operation against child marriage in Assam) চলাই থকাৰ মাজতে বিলাসীপাৰাত সংঘটিত হৈছে এক নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা । অভিযোগ অনুসৰি এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে খুদ আৰক্ষীয়ে ৷ বিলাসীপাৰাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি প্ৰায় এটা মাহ পূৰ্বে বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে শহৰ আলীৰ 45 বছৰীয়া ঘৈণীয়েকক তেওঁৰ 16 বছৰীয়া জীয়েক সজাইছিল বিলাসীপাৰা আৰক্ষীয়ে (Allegations for Child marriage)৷

তাৰ পাচতে আৰক্ষীয়ে বাল্যবিবাহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ তুলি PS Case 53/2023 U/S 09/10/11/ (I) of the Prohibition of Child Marriage Act & R/W Sec 17 POCSO Act ৰ অধীনত শহৰ আলী আৰু তেওঁৰ ভাতৃ মহৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷ এই গোচৰ সংক্ৰান্তত চলি তদন্তৰ অন্তত প্ৰায় এটা মাহৰ পাচত বিলাসীপাৰা আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে শহৰ আলী আৰু মহৰ আলীক ।

দেওবাৰে বিলাসীপাৰাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, শহৰ আলীৰ নাছিল 16 বছৰীয়া কোনো জীয়েক ৷ প্ৰকৃততে 16 বছৰীয়া জীয়েক বুলি আৰক্ষীয়ে কৰা অনুমান ভুল আছিল ৷ শহৰ আলীৰ জীয়েকৰ পৰিৱৰ্তে বাল্যবিবাহৰ অভিযোগ তোলা মহিলাগৰাকী প্ৰকৃততে আছিল শহৰ আলীৰ 45 বছৰীয়া পত্নীহে ৷

আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ কোনো বিচাৰ-খচাৰ নকৰাকৈয়ে এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল ৷ যাৰ ফলতে নিৰ্দোষী লোকক জেললৈ পঠিয়াই নিজৰ দায়িত্ব সামৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল বুলি অভিযোগ তোলে বিলাসীপাৰাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলে ৷ ইয়াৰ উদাহৰণ হ’ল শহৰ আলীৰ ঘটনাটো ৷ ইয়াৰ উপৰিও বিলাসীপাৰাৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাসকলে অসম আৰক্ষীক ককৰ্থনা কৰি কয়, ‘‘পুলিচ হৈছে আইনৰ ৰক্ষক । কোনো ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত পুলিচে কাম কৰিব নালাগে । আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দায়িত্ব পালন কৰক’’ ।

