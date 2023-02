তেজপুৰ,৩ ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যৰ গৃহ দপ্তৰৰ দায়িত্বত থকা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে চলা অভিযানত শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথত ভালেসংখ্যক স্বামীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে(Operation against child marriage) । তেজপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৬ জনকৈ লোকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে(Operation against child marriage in Sonitpur) । আনহাতে চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ২ জন, জামুগুৰিহাতত ৩ জন আৰু ঢেঁকীয়াজুলিত ১ জনক আটক কৰে বুলি এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভিযান আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ঠাইত কেবাগৰাকী এনে বাল্য বিবাহৰ গোচৰত অভিযুক্ত স্বামীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে তেজপুৰ বাৰঘাট আৰক্ষীয়ে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান আৰম্ভ কৰে যদিও আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পূৰ্বেই বহু লোকে পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে । সমান্তৰালভাৱে বিশ্বনাথত আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা শুক্ৰবাৰে পুৱতি নিশালৈ মুঠ ১২৯ গৰাকী বাল্য বিবাহৰ গোচৰত অভিযুক্ত স্বামীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

সমগ্ৰ শোণিতপুৰ জিলাত এনে বাল্য বিবাহৰ লগত জড়িত মুঠ ৬০ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে(60 child marriage cases in Sonitpur) । কিন্ত বহু লোকে কৰ্মসূত্ৰে জিলাখনৰ পৰা বহিঃৰাজ্যত কৰ্মৰত হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । আৰক্ষীৰ তথ্য অনুসৰি অসমৰ ৩৬ খন জিলাতে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ মাৰাথন অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । এইক্ষেত্ৰত সৰ্বাধিক গোচৰ ৰুজু হৈছে ধুবুৰী জিলাত । দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান ক্ৰমে হোজাই আৰু ওদালগুৰি জিলাই স্থান দখল কৰিছে ।

বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী জিলাত ৩৭০ টা গোচৰ সৰ্বাধিক স্থানত আছে , আনহাতে হোজাই জিলাত ২৫৫ টা, ওদালগুৰি জিলাত ২৩৫ টা, বিশ্বনাথ জিলাত ৯৮ টা, বঙাইগাঁও জিলাত ১২৩ টা, কাছাৰ জিলাত ৩৫ টা, চৰাইদেউ জিলাত ৭৮ টা, চিৰাং জিলাত ৫৪ টা, দৰং জিলাত ১২৫ টা, ধেমাজি জিলাত ১০১ টা আৰু শোণিতপুৰ জিলাত ৬০ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমত সদৰী কৰা অনুসৰি, অসমৰ পৰা বাল্য বিবাহৰ প্ৰথা নোহোৱা হোৱা পৰ্যন্ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিব ৷ শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীয়েও (Assam police post on Child Marriage) এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছিল । অসম আকক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছিল যে কন্যাশিশুৰ বাল্য বিবাহে আমাৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যৎ দুয়োটাকেই বিপদাপন্ন কৰে । এখন সমাজত থকা প্ৰতিগৰাকী শিশুৰেই সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাটো আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব । বাল্য বিবাহৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকেই নিকটৱৰ্তী আৰক্ষী থানাত খবৰ দিবলৈকো আহ্বান জনাইছিল অসম আৰক্ষীয়ে ।

