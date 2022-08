ধেমাজি মাছখোৱাৰ লাইপুলীয়া নৈত সোমবাৰে বিয়লি সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত নিখোজ হোৱা দুই কিশোৰীৰ মৃতদেহ অৱশেষত উদ্ধাৰ(Dead body recovered) ৷ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত SDRF ৰ দলে ঘটনাস্থলীৰ পৰা চাৰি কিলোমিটাৰ নিলগৰ উৰিয়ামগুৰি দলঙৰ কাষত উদ্ধাৰ কৰে নিখোজ দুই কিশোৰী শিখামনি দেৱী সিং আৰু মেনকা দাসৰ মৃতদেহ ৷ সোমবাৰে আবেলি লগৰীয়াৰ সৈতে লাইপুলীয়া নৈৰ মাছখোৱা চাৰিআলিৰ হৰিমন্দিৰ ঘাটত গা ধুবলৈ গৈছিল দুই কিশোৰী(The two teenagers went to bathe at the pier) ৷ উৎকট গৰমত সাঁতুৰি থাকোতেই লাইপুলীয়াৰ দ' পানীত পৰি সোঁতত উটি গৈছিল দুই কিশোৰী ৷ সৌভাগ্যক্ৰমে বাচি গৈছিল লগত থকা আন তিনিগৰাকী কিশোৰী ৷ সোমবাৰেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছিল যদিও উদ্ধাৰকাৰী দলে কোনো শুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাছিল নিখোজ দুই কিশোৰীৰ ৷ কালি SDRF য়ে দুই কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে অঞ্চলটোত(Bodies of two teenagers who went missing in the river were found) ৷