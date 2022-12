চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা নেচনেল এলিজিবিলিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট (NEET UG 2023) 7 মে'ত লিখিত পদ্ধতিত অফলাইনত অনুষ্ঠিত হ'ব । এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে এইমছ (AIIMS) আৰু জিপমেৰকে (JIPMER) ধৰি সমগ্ৰ দেশৰ নিৰ্বাচিত বিএছচি নাৰ্চিং মহাবিদ্যালয়সমূহত চিকিৎসা বিজ্ঞান, দন্ত চিকিৎসা, আয়ুষৰ নামভৰ্তি কৰা হ'ব ।

চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ঠ মাহত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ দ্বাৰা হিচাপ নিৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰা হয় ৷ এই নিৰীক্ষণৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য ৷ মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই বিভিন্ন জালিয়াতিৰে আত্মসাৎ কৰিছে লাখ-লাখ টকা ৷

ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Bilashipara)। চিৰাকুটাত ১৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তিনিখনকৈ ট্ৰাক একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় । দুৰ্ঘটনাটোত এজন ট্ৰাক চালক থিতাতে নিহত হয় (Truck driver died in road accident at Dhubri)। আনহাতে আহত হয় কেইবাজনো লোক ।

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ্থীক আগ্ৰহী কৰি তোলাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমগুৰিত আয়োজন কৰা হয় ৰাইজৰ উৎসৱ (Raijor Utsav held at Amguri) ৷ এই উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই হালোৱাটিং চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত এক ব্যাপক উৎসাহ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৷

ফাৰ্ণাণ্ডো চেণ্টোছে পৰ্তুগাল দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ পৰা বিদায় লৈছে । তেওঁৰ দলটো ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-ৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পিছত ফাৰ্ণাণ্ডো চেণ্টোছে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে (portugal coach fernando santos resigned) ।

পথ বহলীকৰণৰ দাবীৰে নলবাৰীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজৰ ৷ সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ অহা এটা এলেকাত সাংকেতিক চিহ্ন প্ৰদানৰো দাবী জনালে প্ৰতিবাদী ৰাইজে (Protest by public in Nalabari)৷

কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণীষ তিৱাৰীয়ে টাৱাং সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত সদনত স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ জাননী দিয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে তেওঁ টাৱাং সংঘৰ্ষ সন্দৰ্ভত সদনত স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ জাননী প্ৰদান কৰিছিল (Winter Session of Parliament 2022) ।

শীতকাল আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতো কিছুদিনৰ পৰা দেশৰ বহু ঠাইত ডেংগু ৰোগীৰ সংক্রমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে এতিয়া জিকা ভাইৰাছৰ সংক্রমণো চর্চালৈ আহিছে, যাৰ ফলত ৰাইজৰ মাজত এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে উদ্বেগ ৷

যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বৈঠক ৷ একাংশ দানৱৰ আক্ৰমণৰ বলি হৈ অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা অনিমেশ ভূঞাৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰে আলোচনাত মিলিত হয় আছুৰ প্ৰতিনিধি দলটো ৷ বৈঠকৰ অন্তত অনিমেশ ভূঞাৰ পৰিয়ালক এটি চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদানৰ আশ্বাস মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ৷

