কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষই গোটে-গোটে গিলিছে লাখ-লাখ টকা

কলিয়াবৰ, 16 ডিচেম্বৰ: মধ্য অসমৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত(kaliabor College) সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী ৷ RTI প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে মহাবিদ্যালয়খনত সংঘটিত হোৱা বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ ভয়ংকৰ তথ্য(Kaliabor College scam) ৷ 94জোৰা RTI প্ৰতিবেদনৰ পৃষ্ঠাই-পৃষ্ঠাই উন্মোচিত হৈছে বিয়াগোম কেলেংকাৰীৰ তথ্য ৷

উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ আগষ্ঠ মাহত কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগৰ দ্বাৰা হিচাপ নিৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰা হয়(Kaliabor College audit report) ৷ এই হিচাপ নিৰীক্ষণৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছতেই মহাবিদ্যালয়খনত সংঘটিত হোৱা কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ খেলিমেলিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহে ৷ RTIৰ(RTI report on Kaliabor College scam) জড়িয়তে লাভ কৰা হিচাপ নিৰীক্ষণৰ 94পৃষ্ঠাজোৰা প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা ভয়াৱহ কেলেংকাৰীৰ তথ্য উন্মোচিত কৰিছে RTI কৰ্মী(RTI activist) ৰাতুলেশ্বৰ গোস্বামীয়ে ৷

RTIৰ জড়িয়তে লাভ কৰা হিচাপ নিৰীক্ষণৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা অনুসৰি কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়লৈ আৱণ্টিত হোৱা লাখ-লাখ টকাৰ চৰকাৰী অনুদান মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিভিন্ন জালিয়াতিৰে কৰিছে আত্মসাৎ(Scam by Kaliabor College administration) ৷ ভুৱা ৰচিদ প্ৰদানৰ লগতে একেসমূহ প্ৰাপ্তি পত্ৰ বিভিন্ন শিতানৰ খৰচৰ হিচাপত উল্লেখ আৰু বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ, ৰুছা আদিৰ পৰা আবণ্টিত হোৱা ধন নীতি বৰ্হিভূতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি পুঁজি আত্মসাৎ কৰি আহিছে মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ৷

কেৱল সিমানেই নহয়, নিজৰ ইচ্ছা মতে এটা শিতানৰ ধন আন শিতানলৈ হস্তান্তৰ কৰা , ব্যৱহাৰিক শিক্ষাৰ বাবে আৱণ্টিত ধনৰ নীতি বহিৰ্ভূত ব্যৱহাৰ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাচূল আত্মসাৎ, ছাত্ৰ সংসদৰ বাবে আৱণ্টিত ধনৰ আত্মসাৎ আদি বিভিন্ন গুৰুত্বৰ অভিযোগো এই প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে ।

লগতে এই প্ৰতিবেদনত নিৰীক্ষণৰ সময়ত মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই মজুত ৰখা বস্তুৰ খতিয়ান বহী, নগদ বহী, ধনাদেশ পত্ৰৰ খতিয়ান বহী, সম্পত্তিৰ খতিয়ান বহী আদিৰ তথ্য সঠিক ভাৱে নিৰীক্ষক দলক দেখুৱাব নোৱাৰাৰ কথাও স্পষ্ট ভাৱে উল্লেখ আছে ৷

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ থকা আন এক তথ্য অনুসৰি মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষই ভৱন নিৰ্মাণৰ ব্যয়ৰ নামত কোনো প্ৰাক-কলন, ৰোকৰ বহী, চেক বুকৰ কোনো তথ্য, ষ্টক বুক ৰেজিষ্টাৰ আদিও নিৰীক্ষক দলটোক দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ল(College administration unable to produced the quotation and other receipts) ।

ইয়াৰোপৰি, বিদ্যুৎ বিলত ১,৩৭,৩৩৯ টকা অধিক দেখুৱাই জালিয়াতিৰে ধন আত্মসাৎ কৰাৰো তথ্য লাভ কৰিছে নিৰীক্ষক দলে । লগতে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ৩,৩৪৯১০ টকা ৰসায়ন বিজ্ঞান বিভাগৰ পৰীক্ষাগাৰৰ নামত ব্যয় কৰা দেখুৱাইছ যদিও কোনো প্ৰাক-কলন প্ৰদান কৰিব নোৱাৰৰ লগতে কোনো নীতিগত তথ্য নিৰীক্ষক দলক প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে ৷

আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ’ল যে, মহাবিদ্যালয়ৰ নিজা আৱাসত থাকি প্ৰায় ৮ লাখ টকা ঘৰ ভাড়াৰ নামত অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে ধন আত্মসাৎ কৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছে । আনহাতে, এবাৰ ৪০,৬০৬২৯ টকা আৰু ১৪,৭২৮৯০ টকা নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে নগদ লেনদেন কৰাৰো ভয়ংকৰ তথ্য উন্মোচিত হৈছে ৷ চৰকাৰী দৰমহায়ো উদৰ পূৰ নোহোৱা মহাবিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষৰ ছত্ৰ-ছায়াত আৰু কিমান কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে অধ্যক্ষগৰাকী তদন্তৰ আওঁতালৈ অহাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব ৷

