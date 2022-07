স্পৰ্টছ ডেস্ক, ৬ জুলাই : ইতিহাস সৃষ্টি কৰি আৰবৰ প্ৰথম মহিলা হিচাবে গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ অন্স জাবেউৰৰ (Ons Jabeur make history) । উইম্বলনৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি এই ইতিহাস ৰচে জাবেউৰে (Jabeur enter in to Wimbledon semi finals) । অৱশ্যে বিগত বছৰতেই আৰব দেশৰ প্রথম মহিলা হিচাবে উইম্বলডনৰ কোৱার্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল জাবেউৰ । এইবাৰ নিজৰেই ৰেকৰ্ড ভংগ কৰি উইম্বলডনৰ ছেমি ফাইনেললৈ উন্নীত হয় জাবেউৰ । আৰবৰ প্রথমগৰাকী মহিলা হিচাবে উইম্বলডন তথা আন যিকোনো গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰে তেওঁ (As Arab's first women Jabeur enters Grand Slam semi finals) । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মাৰি বুজকোভাক ৩-৬, ৬-১, ৬-১ গেমত পৰাস্ত কৰে টিউনিছিয়াৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।

প্ৰথম আৰবিয়ান মহিলা টেনিছ খেলুৱৈ হিচাবে ইতািহাস সৃষ্টি জাবেউৰৰ

ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ পিছত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি জাবেউৰে কয়, “এই অনুভৱ কথাৰে বুজোৱাটো সম্ভৱ নহয় । বহু দিন ধৰি ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছিলোঁ । কিছু দিন পূৰ্বে হিচাৰ আৰাজিৰ (মৰক্কোৰ প্রাক্তন টেনিছ তাৰকা) সৈতে কথা পাতিছিলোঁ । তেওঁ মোক কৈছিল, আৰবীয়সকল প্ৰতিবাৰেই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা আগবাঢ়িব পৰা নাই । মই ক্লান্ত হৈ পৰিছোঁ । তুমি অন্তত এই ইতিহাস সলনি কৰা । মই চেষ্টা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ । অৱশেষত তাত সফল হ'লোঁ ।”

উইম্বলচডনৰ ছেমিত প্ৰৱেশ কৰি ইতিহাস সৃষ্টি জাবেউৰৰ

২০১১ চনত প্রথমবাৰৰ বাবে কোনো গ্ৰেণ্ড শ্লেম ট্রফীত চুমা আঁকিছিল জাবেউৰে (In 2011 Jabeur won junior Grand Slam) । অৱশ্যে সেয়া জুনিয়ৰ গ্ৰেণ্ড শ্লেম খিতাপ আছিল । উল্লেখ্য, জাবেউৰ এনে এখন দেশৰ পৰা আহিছে, য'ত এতিয়াও মহিলাসকলে চুটি পোছাক পিন্ধাটো নিষিদ্ধ । কিন্তু সকলো প্রতিবন্ধকতাৰ বিৰুদ্ধে সৰুৰে পৰাই যুঁজি আহিছে তেওঁ । পৰিয়ালৰ সৰ্বকনিষ্ঠ তেওঁ । মাত্র তিনি বছৰ বয়সতে হাতত তুলি লয় টেনিছ ৰেকেট । তাকো মাকৰ ইচ্ছা মতেই । ১৩ বছৰ বয়সলৈ স্থানীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষক নাবিল ম্লিকাৰৰ অধীনত টেনিছ শিকিছিল জাবেউৰে । পিছত তেওঁৰ খেলৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে মাতৃ ৰিধাই তেওঁক ৰাজধানী টিউনিছলৈ লৈ যায় । তাত তেওঁক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্রীড়া বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাই দিয়ে । তাৰ পৰাই জাবেউৰৰ প্রতিভা বিকাশিত হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে । বেলজিয়াম আৰু ফ্রান্সৰ দৰে দেশৰ হৈ খেলিবলৈও আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে তেওঁ । কিন্তু নিজৰ দেশ এৰি যাবলৈ মান্তি নহয় তেওঁ ।

স্বামীৰ সৈত জাবেউৰ

১৩ বছৰ বয়সতে ২০০৭ৰ পৰা জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত খেলা আৰম্ভ কৰে জাবেউৰে ।তাৰ পিছৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে সফতাৰ সোপান ৰচিছে তেওঁ । ২০১৭ চনতেই মহিলা টেনিছৰ প্রথম এশৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে জাবেউৰ । ২০২০ৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেনত প্রথম দুটা ৰাউণ্ডত জোহানা কণ্টা আৰু কেৰোলিন গাৰ্ছিয়াক পৰাস্ত কৰে । তৃতীয় ৰাউণ্ডত পৰাস্ত কৰে বিশ্বৰ প্রাক্তন এক নম্বৰ খেলুৱৈ কেৰোলিন ওজনিয়াকিক । ইয়াৰ পিছত ৱাং কিয়াঙক পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি আৰবৰ প্ৰথম মহিলা হিচাবে ইতিহাস ৰচে তেওঁ ।

পাঁচ বছৰ পূৰ্বে প্রাক্তন ফেন্সাৰ কৰিম কামুনৰ সৈতে বিয়াত বহে জাবেউৰ (Jabeur wades former fencer Karim Kamoon) । কৰিম প্ৰকৃততে ৰাছিয়ান হ'লেও বর্তমান টিউনিছিয়াৰ নাগৰিক। স্বামীয়েই জাবেউৰৰ ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষক ।

