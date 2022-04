নাহৰকটীয়াৰ নেখাম বাঁহধাৰী গাঁৱৰ অনিতা গগৈ আৰু পবিত্ৰ গগৈৰ পুত্ৰ পংকজ গগৈয়ে পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে যোগ দিয়ে আলফা(স্বা) ত ৷ বিগত ৪ মাৰ্চত কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে কেৰালালৈ যাওঁ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল পংকজ ৷ পুত্ৰই এনেদৰে আলফা(স্বা) ত যোগদান কৰাৰ খবৰটো সহজভাৱে মানি ল’ব পৰা নাই মাতৃ অনিতা গগৈয়ে ৷

হোজাইৰ পূৱ উদালীৰ ৰাম সিং গাঁৱৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী 10 বছৰীয়া নাবালিকা (Minor girl goes missing from Hojai) ৷ মঙলবাৰে পুৱা মাদ্ৰাছালৈ বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল নাবালিকাগৰাকী ৷ তাৰ পাচৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে নাবালিকাগৰাকী ৷

সমাগত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম(Guwahati Municipal Election 2022) ৰ নিৰ্বাচন ৷ এই নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা বাঢ়িছে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ৷ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে অন্তিম প্ৰচাৰত ব্যস্ত এতিয়া সকলো ৷ মঙলবাৰে অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী অসীম শইকীয়াৰ হৈ সাতগাঁৱৰ দলবাৰী বাথৌ মন্দিৰ প্ৰাংগণত নিৰ্বাচনী ৰণডংকা বজাই কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই (Atul Bora campaigns for GMC Election) ৷

তিতাবৰত আলফা(স্বা) ৰ নামত ধন দাবী দুই যুৱক(Two persons detained for demanding money)ৰ ৷ বিগত 6 এপ্ৰিলত মহিমাবাৰীৰ অজিত শইকীয়া নামৰ এজন ব্যক্তিক ধন দাবী কৰিছিল দুই যুৱকে ৷ ব্যক্তিগৰাকীক হোৱাটছ এপযোগে যোগাযোগ কৰি প্ৰায় 2.50 লাখ টকা দাবী কৰে দুজনীয়া যুৱকৰ দলটোৱে ৷ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আদায়ৰ পিছত আৰক্ষীৰ জালত পৰে দুজনীয়া যুৱকৰ দলটো ৷

আজিৰে পৰা আৰম্ভ মৰাণ বিহু (Moran bihu begins) ৷ ব’হাগৰ প্ৰথমটো বুধবাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে গৰু বিহু ৷ ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লেখীয়াকৈ তিনিচুকীয়া চহৰৰ আশে-পাশে থকা শতাধিক পৰিয়াল একত্ৰিত হৈ বুধবাৰে পুৱা থানা চাৰিআলিত গৰুক গা ধুৱাই পালন কৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ গৰু বিহু ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি উলংঘা কৰা নাই । কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, বিজেপি দলেও কোনোধৰণৰ নিৰ্বাচনী বিধি ভংগ কৰা নাই ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচনী আয়োগৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই (Pijush Hazarika's reaction on Assam CM violation of election code of conduct) ৷

কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰা একালৰ অখিল গগৈৰ সংগ্ৰামী সতীৰ্থ কমল কুমাৰ মেধিয়ে এইবাৰ ৰাইজৰ দলো এৰিলে(Kamal Kumar Medhi quits Raijor Dal) ৷ সামাজিক মাধ্যমযোগে তেওঁ এই কথা সদৰি কৰিছে ৷ সদ্যহতে আন কোনো দললৈ যোৱাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই কমল কুমাৰ মেধিৰ ৷

মঙলবাৰে অজয় দেৱগনে পৰৱৰ্তী ছবি ভোলাৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰে (Ajay Devgn latest movie) ৷ ধৰ্মেন্দ্ৰ শৰ্মাই পৰিচালনা কৰা এই এক্সনধৰ্মী ছবিখন 2023 বৰ্ষৰ 30 মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিব ৷

এটি পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ হ’ল অভিনেত্ৰী কাজল আগৰৱাল (Kajal Aggarwal baby) ৷ মঙলবাৰে কাজল আৰু গৌতম কিটচ্লুৰ দুজনীয়া পৰিয়াললৈ আগমন ঘটে নতুন সদস্যৰ ৷

২২ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ড্ৰাই ডে’ ঘোষণা কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ৷ ২০ এপ্ৰিলৰ আবেলি ৪-৩০ বজাৰ পৰা ২২ এপ্ৰিলৰ আবেলি ৪-৩০ বজালৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনস্থ সকলো এলেকাতে বন্ধ থাকিব সুৰাৰ বিপনী ৷ আনহাতে ২৪ এপ্ৰিলৰ ভোট গণনাৰ দিনটোতো গণনা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে ড্ৰাই ডে’ (Dry day in Guwahati)।