নলবাৰী, 23 মে’: বছৰৰ প্ৰথমটো বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যৰ চৌদিশে (Flood in Assam) ৷ বানত প্লাৱিত হৈছে এখনৰ পাছত আনখন জিলা (Flood situation become critical in Assam) ৷ বানৰ সংহাৰৰ পাছত এতিয়া বন্যাৰ্তৰ কাষত থিয় হৈছেগৈ এজনৰ পাছত আনজন মন্ত্ৰী-বিধায়ক ।

দেওবাৰে নলবাৰীৰ ধৰ্মপুৰৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল’বলৈ উপস্থিত হয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰী (Chandra Mohan Patowary visits flood effected area of Dharmapur) । বাৰিষাৰ প্ৰথমতো বানে প্লাৱিত কৰা পশ্চিম নলবাৰীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ গৃহসমষ্টি ধৰ্মপুৰৰ লখোপুৰ-কেন্দুবাৰী গান্ধীবস্তিৰ বানপীড়িতৰ ওচৰত উপস্থিত হৈ সামগ্ৰিক বান পৰিবেশ পৰ্যবেক্ষণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

লগতে ভগ্ন মথাউৰিসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি শীঘ্ৰে মথাউৰি নিৰ্মাণৰো আশ্বাস দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ইফালে বান পৰিস্থিতি শিথিল হোৱাৰ পিছত বানপীড়িত অঞ্চলত উপস্থিত হোৱাত বন্যাৰ্তৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ।

নলবাৰী মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ

বন্যাৰ্তই চৰকাৰী সাহাৰ্য পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগ পোনপটীয়াকৈ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰাত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো সমস্যাৰ সমাধানৰ আশ্বাস দিয়ে বন্যাৰ্তসকলক । আনহাতে বটদ্ৰৱাৰ ঘটনাক লৈ সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয় বে-আইনী ঘটনাক নিন্দা কৰে । চৰকাৰ প্ৰশাসনে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও মন্তব্য কৰে ।

