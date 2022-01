মাজুলী, 18 জানুৱাৰী : ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে পূৰ্বৰ দৰেই বিগত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে শীতকাল । আনহাতে বাৰিষা পানীৰে উপচি থকা ৰাজ্যৰ জলাশয়সমূহ শীতকালত হৈ পৰিছে তৰাং । এই তৰাং খাল-বিল, জলাশয় আৰু নদ-নদীসমূহ এতিয়া পৰিণত হৈছে দেশী-বিদেশী হাজাৰ-হাজাৰ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণ ভূমিলৈ (Migratory birds in Assam's wetlands)। ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই সত্ৰনগৰী মাজুলীও ৷

ঐতিহাসিক দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননীগোপাল দেৱ গোস্বামীয়ে সত্ৰৰ 50 বিঘা মাটি পক্ষী বিচৰণ কৰিবৰ বাবে এৰি দিছিল । শীতৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহি ভিৰ কৰেহি সত্ৰৰ এই মাটিডৰালৈ ৷ এই পৰিভ্ৰমী চৰাই চাবলৈ হাতত কেমেৰা লৈ বহু লোকৰ সমাগম ঘটে সত্ৰখনত । পিছে মাজুলীৰ একাংশ লোকে পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ আগমণ লগে লগে ধন ঘটাৰ বাবে চৰাইবোৰ নিধন কৰি আহিছে (Miscreants kill migratory birds in Majuli) ৷

এই অভিযোগ আজিৰ নহয় ৷ পৰিভ্ৰমী চৰাই সমূহক মাজুলীৰ একাংশ লোকে মাংসৰ লোভত নতুবা বিক্ৰী কৰি ধন ঘটাৰ লোভত বিভিন্ন প্ৰকাৰে আৱদ্ধ কৰি নিধন কৰি আহিছে ৷ যাৰ ফলত বিগত বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ এই মাটিডৰালৈ পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ আগমন পূৰ্বৰ তুলনাত যথেষ্ট হ্ৰাস পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে (Decrease the number of migratory birds at Majuli) ৷

জানিব পৰা মতে, অঞ্চলটোৰ একাংশই বিষাক্ত দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰি মাজুলীলৈ অহা পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰ নিধন কৰি আহিছে (Miscreant kills birds using poison in Majuli) ৷ ইফালে চৰাই বধ কৰিবলৈ ব্য়ৱহাৰ কৰা বিষাক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহুকেইটা গৰু-ছাগলীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ যাৰ ফলত মাজুলীৰ সচেতন লোকে অতি সোনকালে এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ মাজুলী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছে ৷

