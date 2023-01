নিউজ ডেস্ক,১০ জানুৱাৰী : ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য বীমাৰ বিষয়ে পুনৰ এবাৰ আলোচনা কৰাৰ সময় আহিছে (Covid scare)। ভাৰতীয় বীমা নিয়ামক আৰু উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে (IRDAI) ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বীমা প্ৰদান কৰা সকলক দাবীৰ দ্ৰুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । যদি পলিচি হ'ল্ডাৰসকলে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাৱধান হয়, তেওঁলোকে কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ নগদবিহীন চিকিৎসা লাভ কৰিব পাৰে (Get cashless treatment without any problems)। যদি আপুনি নিজে বিল পৰিশোধ কৰে, আপুনি সহজে উক্ত ধনৰাশি পুনৰ লাভ কৰিব পাৰে ।

বহুতে এতিয়া একাধিক পলিচি গ্ৰহণ কৰি আছে । পলিচি প্ৰদানকাৰীয়ে আগবঢ়োৱা গ্ৰুপ স্বাস্থ্য বীমা পলিচিৰ উপৰিও, গ্ৰাহকে নিজৰ বাবেও পৃথকে আন এখন পলিচি বাছনি কৰে । ইয়াৰ ফলত, ৰোগৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'লে প্ৰথমে কোনখন পলিচি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাক লৈ সন্দেহ আছে ।

একে সময়তে দুখন পলিচি ব্যৱহাৰ কৰা আৰু ক্ষতিপূৰণ বিচৰাটো প্ৰৱঞ্চনাৰ অধীনত পৰিব (Using two policies at the same time)। গতিকে, কেতিয়াও এই কামটো কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব । যদি চিকিৎসালয়ৰ ব্যয় এখন পলিচিতকৈ অধিক হয় তেন্তে দ্বিতীয় পলিচি এখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ।

ধৰি লওক কাৰ্যালয়ে দিয়া গ্ৰুপ পলিচিৰ মূল্য ৫ লাখ টকা । আপুনি নিজে আৰু ৫ লাখ টকাৰ পলিচি ল'ব লাগিব । ধৰি লওক চিকিৎসালয়ৰ বিল ৮ লাখ টকা হৈছে । তাৰ পাছত প্ৰথমে কাৰ্যালয়ৰ বীমা পলিচি ব্যৱহাৰ কৰিব (Use office insurance first)। তাৰ পাছতহে আপোনাৰ পলিচিখন দাবী কৰক । প্ৰথমে কোনখন বীমা পলিচি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু পাছত কোনখন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আপুনি দ্বিধাত আছে নেকি ?

ধৰি লওক আপুনি ব্যক্তিগত পলিচিৰ সলনি এটা টপ-আপ পলিচি লৈছে...তাৰ পাছত আপুনি বাকী থকা পৰিমাণৰ বাবে মৌলিক পলিচি আৰু টপ-আপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।

কেনেকৈ ক্লেইম কৰিব (How to claim)...

সাধাৰণতে, চিকিৎসালয়ত এখন বীমা পলিচিৰ অনুমতি দিয়া হয় । অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ বাবে দ্বিতীয় বীমা কোম্পানীৰ পৰা দাবী বা ক্লেইম কৰিব লাগে (How to claim health insurance)। এনে ক্ষেত্ৰত, কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে । সকলো বিল বীমা কোম্পানীৰ নামত থাকিব যিয়ে প্ৰথমে দাবী কৰিছিল । সেয়েহে, মূল বিলবোৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ডুপ্লিকেট প্ৰতিলিপিবোৰ লওক আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা এখন প্ৰমাণীকৰণ লাভ কৰক ।

যদি প্ৰথম বীমা কোম্পানীয়ে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ দাবী গ্ৰহণ নকৰে । দ্বিতীয় বীমা কোম্পানীটোক ইয়াৰ বিষয়ে লিখিতভাৱে অৱগত কৰিব লাগে । তেতিয়া বীমা কোম্পানীয়ে দাবী দাখিল কৰাত পলম হোৱাত আপত্তি নকৰিব । প্ৰসংগৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ই পৃথক হয় । সেয়েহে, আপোনাৰ বীমা কোম্পানীৰ সেৱা কেন্দ্ৰৰ সৈতে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰা আৰু সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ জনা প্ৰয়োজন ।

কি কৰিব...

কোনখন পলিচি প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । অৱশ্যে, পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব । যেতিয়া কোম্পানীয়ে আগবঢ়োৱা বীমা পলিচি থাকে, ইয়াক যিমান সম্ভৱ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে । সাধাৰণতে, এইবোৰৰ দাবী বোনাচ হিচাপে একো নাথাকে । ব্যক্তিগত পলিচিৰ বাবে কোনো ক্লেইম বা দাবী বোনাচ উপলব্ধ নহয় । ই পলিচিখন নৱীকৰণ কৰোতে প্ৰিমিয়াম হ্ৰাস কৰিব বা পলিচিখনৰ মূল্য বৃদ্ধি হ'ব ।

কিছুমান বীমা পলিচিয়ে কেৱল চাৰি বছৰৰ পিছতহে আগৰে পৰা থকা ৰোগবোৰ সামৰি লয় । আনহাতে গ্ৰুপ বীমা পলিচিৰ এনে সীমা নাথাকিব পাৰে । সেয়েহে, এনে ক্ষেত্ৰত কৰ্পোৰেট নীতি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনখন পলিচিৰ অধিক লাভালাভ আছে জানক । সেয়েহে, সেই পলিচি ব্যৱহাৰ কৰাত কোনো অসুবিধা নহ'ব ।

