নিউজ ডেস্ক, ৮ ছেপ্টেম্বৰ : নতুন দিল্লীত থকা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দূতাবাস আৰু চেন্নাই, হায়দৰাবাদ, কলকাতা আৰু মুম্বাইৰ চাৰিটা কনচুলেটে মে' মাহৰ পৰা আগষ্টলৈকে ছাত্ৰ ভিছা আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়াক অগ্ৰাধিকাৰ দিছে যাতে যিমান সম্ভৱ সিমান সোনকালে যোগ্য শিক্ষাৰ্থীয়ে নিৰ্ধাৰিত তাৰিখত সময়মতে তেওঁলোকৰ অধ্যয়ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে (US Embassy processing student visa applications) ।

চাৰ্জ ডি'এফেয়াৰ্ছ পেট্ৰিচিয়া লেচিনাই ভাৰতৰ সাফল্যত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিছনক (US Mission in achievement of India) প্ৰশংসা কৰি মন্তব্য কৰে, "কোভিড-১৯ মহামাৰীৰ (COVID 19 pandemic) দ্বাৰা বিগত বছৰবোৰত হোৱা বিলম্বৰ পিছত বহুতো শিক্ষাৰ্থীয়ে ভিছা লাভ কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হোৱা দেখি আমি সুখী ।

আমি কেৱল এই গ্ৰীষ্মকালত 82,000 ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থীক ভিছা জাৰি কৰিছিলোঁ, যিটো পূৰ্বৰ বছৰতকৈ অধিক । ইয়ে প্ৰদৰ্শন কৰে যে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বেছিভাগ ভাৰতীয় পৰিয়ালৰ বাবে উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি নিৰ্বাচিত দেশ হৈ আছে । ই লগতে ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ দুয়োখন দেশলৈ আগবঢ়োৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদানৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে । কিয়নো তেওঁলোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অংশীদাৰিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আৰু বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমেৰিকান সহকৰ্মীসকলৰ সৈতে জীৱনজোৰা সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে, বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ গোলকীয় প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সামূহিকভাৱে কাম কৰে ।"

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডন হেফ্লিনে কয় (Minister Counselor for Consular Affairs), "ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণত সহায় কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত । আশাকৰো তাত বহুতো সুখী শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱক আছে । আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীৰ গতিশীলতা আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কূটনীতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু ভাৰততকৈ ডাঙৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অৱদান ক'তো নাই । আমাৰ দেশলৈ এই বছৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গোটটোক তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ শুভকামনা জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত অধ্যয়ন কৰি থকা সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰায় 20 শতাংশ ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী (Indian students in US) । 2021 চনত মুক্ত দুৱাৰৰ প্ৰতিবেদনত দেখুওৱা হৈছে যে 2020-2021 শিক্ষাবৰ্ষত ভাৰতৰ পৰা 167,582 জন শিক্ষাৰ্থী দেশখনলৈ গৈছিল ।

আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কোভিড-19 মহামাৰীত ক্ষতিগ্ৰস্ত আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে মুকলি আৰু তেওঁলোকক স্বাগতম জনাই আহিছে । 2020 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উচ্চ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানবোৰে আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীসকলক ব্যক্তিগতভাৱে, অনলাইনত আৰু হাইব্ৰিড শিক্ষণ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিতভাৱে অংশগ্ৰহণৰ বাবে স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা ৰূপায়ণ কৰিছিল, যাতে আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুযোগ আৰু সম্পদ শক্তিশালী হৈ থাকে ।

