নিউজ ডেস্ক, ৬ ছেপ্টেম্বৰ : মঙলবাৰে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ উপস্থিতিত (Sheikh Hasina India tour) ভাৰত আৰু বাংলাদেশে সাতখন বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে (India and Bangladesh signed seven MoU) । আনহাতে, নতুন দিল্লীৰ হায়দৰাবাদ হাউছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডী আৰু হাছিনাৰ নেতৃত্বত ভাৰত-বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰম্ভ কৰা হয় (PM Modi and Hasina meeting at Hyderabad House)।

"প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাৰ নেতৃত্বত ভাৰত-বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে । উক্ত কাৰ্যসূচীত যোগাযোগ ব্যৱস্থা, শক্তি, জলসম্পদ, বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, সীমান্ত ব্যৱস্থাপনা আৰু নিৰাপত্তা, উন্নয়ন অংশীদাৰিত্ব আৰু আঞ্চলিক আৰু বহুপাক্ষিক বিষয় সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ আছে ।" বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ চৰকাৰী মুখপাত্ৰ অৰিন্দম বাগচীয়ে টুইটত এনেদৰে কয় (EAM spokesperson Arindam Bagchi) । উল্লেখ্য, ইয়াৰ পূৰ্বে হাছিনাই ৰাজঘাটলৈ গৈ মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত পুষ্পস্তৱক অৰ্পণ কৰে আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে (Hasina paid tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat) ।

আনহাতে, দিনটোৰ আৰম্ভণিতে তেওঁক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত এক আনুষ্ঠানিক অভ্যৰ্থনা প্ৰদান কৰা হয় (ceremonial reception to Hasina at Rashtrapati Bhawan) । তেওঁৰ আদৰণি অনুষ্ঠানৰ পিছতে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন দিল্লী আৰু ঢাকাৰ মাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁ ভাৰতলৈ আহি প্ৰতিবাৰেই সুখী অনুভৱ কৰে ।

"ভাৰত আমাৰ বন্ধু । যেতিয়াই মই ইয়ালৈ আহো, মোৰ বাবে আনন্দদায়ক হয় । বিশেষকৈ আমাৰ মুক্তিযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰতে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কথা আমি সদায় মনত পেলাওঁ (contribution of India in Bangladesh liberation war) । আমাৰ মাজত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে । আমি ইজনে সিজনৰ সৈতে সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছোঁ ।" বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি কয় ।

উল্লেখ্য, আজিৰ পুৱাৰ কাৰ্যসূচীত শ্বেখ হাছিনাই বন্ধুত্বৰ দ্বাৰা যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিও উল্লেখ কৰে । নিজৰ চাৰিদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণ আৰম্ভণিৰ সময়ত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাই মঙলবাৰে এনেদৰে কয় । উল্লেখ্য, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ ফ'ৰক'ৰ্টত হাছিনাক আদৰণি জনায় (Modi welcomed Hasina at Rashtrapati Bhawan) । তাত তেওঁক তিনিওটা বাহিনীৰ দ্বাৰা গাৰ্ড অব অনাৰ প্ৰদান কৰা হয় (Hasina accorded guard of honour) ।

