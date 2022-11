নিউজ ডেস্ক, ২৬ নৱেম্বৰ : বিজেপিশাসিত কিছু ৰাজ্যকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যই শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰক উপকৰ আৰু ছাৰ্চাৰ্জৰ (cesses and surcharges) জৰিয়তে ৰাজহ বৃদ্ধিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা সৃষ্টি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । যিয়ে কৰৰ বিভাজ্য মেৰুত ৰাজ্যবোৰৰ অংশ হ্ৰাস কৰিব বুলি কোৱা হৈছে (share in divisible pool of taxes) । আহাতে, ৰাজ্যসমূহে অৰ্থনীতি পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰিবলৈ অধিক বিত্তীয় সমৰ্থন বিচাৰিছে । লগতে পণ্য আৰু সেৱা কৰ (Goods and Services Tax, GST) ক্ষতিপূৰণৰ ম্যাদ বৃদ্ধিৰ দাবীও পুনৰ দোহাৰে ।

উল্লেখ্য, ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ বাবে এক পৰামৰ্শ সভাত ফেডাৰেল বিত্তীয় আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে এই বিষয়বোৰ ৰখা হয় (consultation meeting for Union Budget of 2023 24) । ৰাজধানী দিল্লীত এই পৰামৰ্শ সভা পৰিচালনা কৰে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে (Finance Minister Nirmala Sitharaman) । তাত মুখ্যমন্ত্ৰী, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তমন্ত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে ।

তামিলনাডুৰ বিত্তমন্ত্ৰী পি থিয়াগা ৰাজনে উল্লেখ কৰে যে উপকৰ আৰু ছাৰ্চাৰ্জৰ অংশ ২০১১-১২ বৰ্ষত মুঠ কৰ ৰাজহৰ ১০.৪%-ৰ পৰা ২০২১-২২ বৰ্ষত ২৬.৭%-লৈ বৃদ্ধি পাইছে । "ই ৰাজ্যসমূহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংগ্ৰহ কৰা ৰাজহৰ বৈধ অংশৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে । মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক উপকৰ আৰু ছাৰ্চাৰ্জক কৰৰ মৌলিক হাৰত একত্ৰিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে ৰাজ্যসমূহে হস্তান্তৰত তেওঁলোকৰ বৈধ অংশ লাভ কৰে ।" তেওঁ এনেদৰে কয় ।

বিজেপিশাসিত ৰাজ্যসমূহেও এই আবেদনৰ সমৰ্থন কৰে

আনহাতে, তেওঁৰ এই আবেদনৰ প্ৰতিধ্বনি উঠে কেৰালাৰ বিত্তমন্ত্ৰী কে এন বালাগোপালকে ধৰি আন ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিনিধিৰ কণ্ঠতো । "সংবিধানে ইয়াক আৰোপ কৰাৰ বাবে চৰ্ত নিৰ্ধাৰণ কৰা সত্ত্বেও কেন্দ্ৰই ছাৰ্চাৰ্জ আৰু উপকৰ বৃদ্ধি কৰি আহিছে । আমি এইটো বিভিন্ন মঞ্চত উত্থাপন কৰি আহিছোঁ । কিন্তু এই বৈঠকত মই আনন্দিত হৈছোঁ যে অসমকে ধৰি কেইবাখনো বিজেপিশাসিত ৰাজ্যই এই যুক্তিক সমৰ্থন কৰিছে । তেওঁলোকে GST ক্ষতিপূৰণ বৃদ্ধিৰ বাবে আমাৰ দাবীকো সমৰ্থন কৰে (GST compensation), যাৰ বাবে চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ প্ৰয়োজন ।" কেৰালাৰ বিত্তমন্ত্ৰী কে এন বালাগোপালে কয় ।

আনহাতে, বৈঠকৰ কেইঘণ্টামান পিছতে তামিলনাডুৰ দৰে ৰাজ্যসমূহেও এই বছৰৰ 30 জুনত উকলি যোৱা ৰাজ্যসমূহৰ বাবে পাঁচ বছৰীয়া GST ক্ষতিপূৰণ উইণ্ডোৰ পৰা অমীমাংসিত অনাদায় পৰিমাণৰ বিষয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । ইফালে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে কয় যে বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যসমূহক 'এপ্ৰিলৰ পৰা জুন, 2022-লৈকে সন্তুলিত GST ক্ষতিপূৰণ'ৰ বাবে 17,000 কোটি টকা মুকলি কৰিছে ।

"এই মুকলিৰ লগতে কেন্দ্ৰই আগতীয়াকৈ ৰাজ্যসমূহক ক্ষতিপূৰণ পৰিশোধৰ বাবে মাৰ্চৰ শেষলৈকে উপলব্ধ হোৱা এই বছৰ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব বুলি অনুমান কৰা সমগ্ৰ উপকৰৰ পৰিমাণ মুকলি কৰিছে । ৰাজ্যসমূহক তেওঁলোকৰ সম্পদ পৰিচালনাত সহায় কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী বিশেষকৈ মূলধনৰ ব্যয় বিত্তীয় বৰ্ষত সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল ।" মন্ত্ৰালয়ে কয় ।

আনহাতে, ৰাজ্যসমূহৰ উদ্ধৃতিৰে ৰাখি মন্ত্ৰালয়ে কয় যে বেছিভাগ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰীক (Union Finance Minister) ঋণৰ সীমা বৃদ্ধি কৰি দুটা উন্নত হস্তান্তৰ কিস্তি প্ৰদান কৰি আৰু মূলধন ব্যয়ৰ বাবে বিশেষ সহায়ৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক আৰ্থিকভাৱে সমৰ্থন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

"অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীক বাজেট ভাষণত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে বহুতো পৰামৰ্শ দিয়ে ।" বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে । লগতে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে তেওঁলোকক প্ৰতিটো প্ৰস্তাৱ পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি আশ্বাস দিয়া বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য, ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলে (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) কেন্দ্ৰক ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন আঁচনিক (National Pension Scheme) প্ৰদান কৰা পুঁজি ঘূৰাই দিয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ কয় । কিয়নো ৰাজ্যখনে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি (old pension scheme) পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । তেওঁ কয় যে ২০২২ চনৰ মাৰ্চলৈকে নেচনেল চিকিউৰিটিজ ডিপজিটৰী লিমিটেডত (National Securities Depository Limited) জমা কৰা ১৭,২৪০ কোটি টকা ঘূৰাই দিব লাগে, যাতে ইয়াক কৰ্মচাৰীসকলৰ সাধাৰণ ভৱিষ্যনিধিত জমা ৰাখিব পৰা যায় ।

ইফালে ৰাজ্যসমূহৰ GST ৰাজহ অংশ বৰ্তমানৰ 50%-ৰ পৰা 60% লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ কোৱা বালাগোপালে কয় যে ৰাজ্যসমূহে গুৰুতৰ বিত্তীয় সমস্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ আছে, বিশেষকৈ GST আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত । "বৰ্তমান যদি ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে ভাগ-বতৰা কৰা ৰাজহ হ্ৰাস হয় (উপকৰৰ বাবে), ই আমাৰ উন্নয়নমূলক আৰু কল্যাণমূলক কাৰ্যকলাপৰ অধিক ক্ষতি কৰিব ।" তেওঁ এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

কেৰালাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে কেন্দ্ৰই সংবিধানৰ ৰাজ্যিক তালিকাৰ অধীনত বিষয়সমূহৰ ওপৰত অধিক ব্যয় কৰা উচিত আৰু কঠোৰ চৰ্তৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতা কৰা আঁচনিৰ পৰিৱৰ্তে অনুদান হিচাপে অধিক নমনীয় পুঁজি প্ৰদান কৰা উচিত । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "এয়া নিশ্চয় সহযোগিতামূলক ফেডাৰেলিজমৰ মনোভাব ।"

