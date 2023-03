কাশ্মীৰক বিদায় জনাইছে পৰিভ্ৰমী চৰায়ে

নিউজ ডেস্ক, ২১ মাৰ্চ : বসন্তৰ আগমন আৰু বতৰ গৰম হোৱাৰ লগে লগে পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে কাশ্মীৰ উপত্যকা এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই চৰাইবোৰ শীতকালৰ পূৰ্বে কাশ্মীৰলৈ উভতি অহাৰ আগতে গ্ৰীষ্মকাল আৰু শৰৎকালৰ আৰম্ভণিতে কেইবাখনো এছিয়ান আৰু ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰব্ৰজন কৰে । এইবাৰৰ শীতকালত 13 লাখতকৈও অধিক চৰায়ে উপত্যকাটো ভ্ৰমণ কৰে । সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলৰ মতে, চৰাইবোৰে শীতকালৰ সুবিধা ল'বলৈ প্ৰতি বছৰে আহি কাশ্মীৰৰ সৈতে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক অব্যাহত ৰাখে (Migratory birds begun leaving Kashmir Valley) ।

"অক্টোবৰত এই চৰাইবোৰে চাইবেৰিয়া, চীন, ফিলিপাইনছ, পূব ইউৰোপ আৰু জাপানৰ পৰা উপত্যকাটোলৈ পাঁচৰ পৰা ছয় মাহৰ প্ৰব্ৰজন আৰম্ভ কৰে । অক্টোবৰৰ পৰা প্ৰায় ১৩ লাখ চৰায়ে কাশ্মীৰলৈ ভ্ৰমণ কৰিছিল ।" তেওঁলোকে এনেদৰে কয় । এই বছৰ চৰাইৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণ সম্পৰ্কে ব্যাখ্যে কৰি তেওঁলোকে কয়, "জম্মু-কাশ্মীৰৰ চৰকাৰৰ লক্ষ্য হৈছে আৰ্দ্ৰভূমি পুনৰুদ্ধাৰ (restoration of wetlands in Kashmir) । চৰকাৰৰ আওতাৰ ভিতৰত থকা আৰ্দ্ৰভূমিবোৰ কেইবাটাও চৰকাৰী সংস্থাৰ দ্বাৰা পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে । এই চৰাইবোৰৰ সংখ্যা বাঢ়ি অহাটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে প্ৰচেষ্টাবোৰে ফল প্ৰদান কৰিছে ।" (13 lakh birds travelled to Kashmir) ৷

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত কাশ্মীৰ বন্যপ্ৰাণী ৱাৰ্ডেন ইফশান দেৱানে কয়, "অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে কাশ্মীৰলৈ চৰাইবোৰৰ প্ৰব্ৰজন আৰম্ভ হয় আৰু সোইবোৰে মাৰ্চৰ মাজভাগত গুচি যায় । পূৰ্বৰ বছৰবোৰৰ দৰে এই প্ৰব্ৰজন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু কিছুমান চৰাই এতিয়াও জলাভূমিবোৰত আছে ।"

আৰ্দ্ৰভূমি বিভাগে যোৱা মাহত কাশ্মীৰ উপত্যকাৰ আৰ্দ্ৰভূমিত বাস কৰা পৰিভ্ৰমী আৰু স্থানীয় চৰাইৰ লোকপিয়ল পৰিচালনা কৰিছিল । কাশ্মীৰ বাৰ্ড ৱাচাৰ্ছ ক্লাব (Kashmir Bird Watchers Club), কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, স্থানীয় মহাবিদ্যালয়, বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণ পুঁজি (Wildlife Conservation Fund), ৰাষ্ট্ৰীয় উন্নয়ন ফাউণ্ডেচন, বন্যপ্ৰাণী এছঅ'এছ (Wildlife SOS), বন্যপ্ৰাণী গৱেষক, পৰিৱেশ শিক্ষা আৰু বিকাশ সমিতি (Society for Environment Education and Development) আৰু ৱাইল্ড আলিফ সংৰক্ষণ ফাউণ্ডেচনৰ (Wild Alif Conservation Foundation) স্বেচ্ছাসেৱকসকলেও এই প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত দেৱানে কয়, "দীৰ্ঘদিনৰ পিছত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল যে উপত্যকাটোত ১০,০০০-তকৈও অধিক ধূসৰ ভৰিৰ চিহ্ন আছিল । এইটো এক ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন । তথ্যৰ ফলাফলে বহুতো আকৰ্ষণীয় কথাও প্ৰকাশ কৰিছে । পুংখানুপুংখ অধ্যয়নৰ পিছত সেইটো প্ৰকাশ কৰা হ'ব । "২০২২ চনত কাশ্মীৰলৈ প্ৰব্ৰজনকাৰী চৰাইৰ সংখ্যা ১২ লাখলৈ বৃদ্ধি পাইছে, যিটো ২০১৯ চনৰ পিছত সৰ্বাধিক । আমি 70 টা বিভিন্ন চৰাইৰ প্ৰজাতিও গণনা কৰিছিলোঁ, যাৰ ভিতৰত আছে দীঘল নেজৰ হাঁহ যাক ৱুলাৰ হ্ৰদত দেখা গৈছিল । 84 বছৰৰ পিছত এই হাঁহবিধ উপত্যকালৈ ঘূৰি আহিছে । এই বছৰো প্ৰায় 13 লাখ চৰাই আছে, যিটো বিগত চাৰি বছৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ।" তেওঁ কয় ।

উল্লেখ্য যে, টাফ্টেড ডাক, গুডৱাল, ব্ৰাহ্মণী হাঁহ, গাৰ্গেণ্টিয়ান, গ্ৰেলেগ গুজ, মেলাৰ্ড, কমন মাৰ্গানচাৰ, নৰ্দাৰ্ণ পিনটেইল, কমন পোচাৰ্ড, ফেৰুগিনাছ পোচাৰ্ড, ৰেড ক্ৰেষ্টেড পোচাৰ্ড, ৰুডি শ্বেলডাক, নৰ্দাৰ্ণ শ্বেলাৰ, কমন টিল আৰু ইউৰেচিয়ান ৱাগটেইল হৈছে কাশ্মীৰ ভ্ৰমণ কৰা পৰিভ্ৰমী চৰাই ।

