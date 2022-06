নেশ্যনেল ডেস্ক,১২ জুন : শ্ৰীনগৰ জিলাৰ পালপোৰা অঞ্চলত এনকাউন্টাৰ (Encounter started at Kreesbal Palpora Sangam area of Srinagar) ৷ দেওবাৰে মধ্য কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ জিলাৰ পালপোৰা অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে হোৱা সংঘৰ্ষত এটা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় (A militant was killed in an encounter in Palpora area) । কাশ্মীৰৰ আইজিপি বিজয় কুমাৰৰ উদ্ধৃতি দি কাশ্মীৰ জ’ন আৰক্ষীয়ে (Kashmir Zone police) টুইটাৰযোগে এই তথ্য জানিবলৈ দিয়ে ৷

জম্মু-কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে (Jammu and Kashmir police) জনোৱা অনুসৰি, শ্ৰীনগৰত দুজন আৰক্ষী বিষয়া গোলাম হাছান দাৰ আৰু চৈফুল্লা কাদৰীৰ হত্যাৰ লগত জড়িত আছিল নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটো । লগতে এই সন্ত্ৰাসবাদীটো এগৰাকী 9 বছৰীয়ৈ কিশোৰীক আহত কৰাৰ ঘটনাৰ লগতো জড়িত আছিল ৷ নিহত সন্ত্ৰাসবাদীটো গান্দেৰবালৰ এজন লস্কৰ-ই-তৈবা (এল ই টি) গোটৰ আদিল প্ৰাৰে বুলি জনায় আৰক্ষীয়ে (Lashkar-e-Taiba (LeT) militant Adil Parray of Ganderbal was killed) ৷

ইফালে, দেওবাৰে আবেলি পুঞ্চ জিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত হোৱা এক সংঘৰ্ষত দুজনকৈ ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱান উগ্ৰপন্থীৰ গুলীত আহত হয় (2 Army personnel injured in explosion along LoC in Poonch) ৷ ইতিমধ্যে এই আহত সেনাদুজনক হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: ওড়িশাত মাওবাদীৰে জড়িত 295 জন সদস্যৰ আত্মসমৰ্পণ