সুস্বাস্থ্য বজাই ৰাখিবলৈ ভাল মেটাবলিজিম থকাটো অতি জৰুৰী । বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিও চেষ্টা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত পুষ্টিকৰ পদাৰ্থবোৰ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব পাৰে । বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধিৰ বাবে তলত উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহো চেষ্টা কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত বিষাক্ত পদাৰ্থ শৰীৰৰ পৰা ওলাই অহাতো সহায়ক হ’ব । এইবোৰে আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব । বিপাকীয় ক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ কৰাটোৱেও আপোনাৰ ওজন সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে(ayurvedic tips for boost metabolism)।

আয়ুৰ্বেদিক পদ্ধতিৰে বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ বনৌষধি চাহ, মৌ, ভেন্দিৰ গুটি, মেথি গুটি আৰু ত্ৰিফলা আদি বস্তু খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে । বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ আপুনি আৰু কি কি বস্তু খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে জানো আহক ।

হাৰ্বল চাহ খাব

বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ বনৌষধি চাহ খাব পাৰে(Ayurvedic tips to boost your metabolism)। আদা, দালচেনি, ইলাচি আদি বনৌষধি ব্যৱহাৰ কৰি বনৌষধি চাহ তৈয়াৰ কৰা হয় । ইয়াত মৌ মিহলাই খাব পাৰে । সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ উপৰিও ই অতি স্বাস্থ্যকৰ । ইয়াৰ এন্টি-ইনফ্লেমেটৰী গুণ আছে । এইবোৰে প্ৰদাহ কমোৱাত সহায় কৰে ।

মৌ

মৌৱে শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰোৱাৰ কাম কৰে । ই বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰে । ই উচ্চ কলেষ্টেৰল নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । ইয়াৰ এন্টিঅক্সিডেন্ট গুণ আছে । মৌ খালেও বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি পায় ।

চফ গুটি

চফ গুটিয়ে কেৱল মাউথ ফ্ৰেচনাৰৰ দৰে কাম কৰাই নহয়, পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাতো সহায় কৰে । খোৱাৰ পিছত এচামুচ চফ খাব পাৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও এচামুচ চফ পানীত তিয়াই চাহৰ দৰে খাব পাৰে । ই বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ।

মেথি গুটি

মেথিৰ গুটিয়ে পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে । মেথিৰ গুটি ৰাতিটো তিয়াই ৰাখি পিছদিনা এই ডিটক্স পানী সেৱন কৰক(What are the 5 basic principles of Ayurveda)। ই আপোনাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়াৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব(ayurvedic tips for glowing skin)। ই শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ আঁতৰাই চৰ্বি কম কৰাৰ কাম কৰে ।

জনী গুটি

জনী গুটিৰ পানী খাব পাৰে । ই এচিডিটিৰ সমস্যাৰ পৰা তৎক্ষণাত সকাহ দিবলৈ কাম কৰে । ই বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰে । ইয়াৰ এন্টি বেক্টেৰিয়াল আৰু এন্টিফাংগেল গুণ আছে । জনী গুটিয়ে অতিৰিক্ত কেলৰি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে । ইয়াৰ ফলত ওজন দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পোৱাত সহায় হয় ।

ত্ৰিফলা

ত্ৰিফলা খাব পাৰি(Ayurvedic tips for Good Digestion)। শৰীৰৰ পৰা বিষাক্ত পদাৰ্থ বাহিৰলৈ ওলোৱাত সহায় কৰে । ই বিপাকীয় ক্ৰিয়া বৃদ্ধি কৰে(ayurvedic tips for students)। ত্ৰিফলাই স্বাস্থ্যৰ বাবে আন বহুতো উপকাৰো লাভ কৰিব পাৰে(ayurvedic tips for healthy life in Assamese)।

যোগাসন

আপুনিও দৈনিক যোগাসন কৰে । শাৰীৰিক কাৰ্যকলাপে আপোনাৰ বিপাকীয় ক্ৰিয়া উন্নত কৰাৰ কাম কৰে । ই আপোনাৰ পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে(ayurveda)। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে আন বহুতো উপকাৰো পোৱা(ayurvedic tips for good sleep)।

