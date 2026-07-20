ETV Bharat / Videos

তিতাবৰত ভয়াবহ বান, বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দুই কিশোৰী - বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
তিতাবৰত ভয়াবহ বান, বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দুই কিশোৰী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 8:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : তিতাবৰত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ৷ হঠাৎ অহা বানে তিতাবৰ নগৰ লগতে কেইবাখনো গাঁও বুৰাই পেলাইছে । আনকি ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী ৷ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । 

তিতাবৰ বান্দৰচলীয়া, টকৌবাৰী, খৰিকটিয়া, শিঙৰিজান আদি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন । চকুৰ সন্মুখতে বুৰি গৈছে ভেটি-মাটি, ৰাস্তা-ঘাট ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তিতাবৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে । তিতাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বানপানী সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বৰহোলাত মহাবিদ্যালয়ত থকা আশ্ৰয় শিবিৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । 

তদুপৰি তিতাবৰ ভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী নেওগে ।

ইফালে হঠাৎ হোৱা বানৰ ফলত তিতাবৰৰ পানবাৰীত সুস্মিতা মৰ্দ্ধা (14) আৰু চুনীয়া পাহাৰীয়া (14) নামৰ দুই কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা ৷ তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো

যোৰহাট : তিতাবৰত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ৷ হঠাৎ অহা বানে তিতাবৰ নগৰ লগতে কেইবাখনো গাঁও বুৰাই পেলাইছে । আনকি ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী ৷ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে । 

তিতাবৰ বান্দৰচলীয়া, টকৌবাৰী, খৰিকটিয়া, শিঙৰিজান আদি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন । চকুৰ সন্মুখতে বুৰি গৈছে ভেটি-মাটি, ৰাস্তা-ঘাট ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তিতাবৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে । তিতাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বানপানী সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বৰহোলাত মহাবিদ্যালয়ত থকা আশ্ৰয় শিবিৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । 

তদুপৰি তিতাবৰ ভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী নেওগে ।

ইফালে হঠাৎ হোৱা বানৰ ফলত তিতাবৰৰ পানবাৰীত সুস্মিতা মৰ্দ্ধা (14) আৰু চুনীয়া পাহাৰীয়া (14) নামৰ দুই কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা ৷ তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাট
তিতাবৰত বান
মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ
বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা
FLOOD IN TITABOR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FLOOD IN CHARAIDEO DISTRICT

চৰাইদেউ জিলাত ভয়াবহ বান, নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ

July 20, 2026 at 7:56 PM IST
Holy Shravan Month

শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰে টিহুৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম

July 20, 2026 at 6:25 PM IST
Woman drowns in Kaliabor

বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক

July 20, 2026 at 4:01 PM IST
Flood in Upper Assam

প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত শিৱসাগৰবাসী, মথাউৰি ভাঙি বানে বুৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও

July 20, 2026 at 1:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.