তিতাবৰত ভয়াবহ বান, বাঢ়নী পানীত উটি গ'ল দুই কিশোৰী - বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 20, 2026 at 8:32 PM IST
যোৰহাট : তিতাবৰত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ৷ হঠাৎ অহা বানে তিতাবৰ নগৰ লগতে কেইবাখনো গাঁও বুৰাই পেলাইছে । আনকি ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী ৷ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।
তিতাবৰ বান্দৰচলীয়া, টকৌবাৰী, খৰিকটিয়া, শিঙৰিজান আদি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন । চকুৰ সন্মুখতে বুৰি গৈছে ভেটি-মাটি, ৰাস্তা-ঘাট ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তিতাবৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে । তিতাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বানপানী সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বৰহোলাত মহাবিদ্যালয়ত থকা আশ্ৰয় শিবিৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
তদুপৰি তিতাবৰ ভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী নেওগে ।
ইফালে হঠাৎ হোৱা বানৰ ফলত তিতাবৰৰ পানবাৰীত সুস্মিতা মৰ্দ্ধা (14) আৰু চুনীয়া পাহাৰীয়া (14) নামৰ দুই কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা ৷ তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো
যোৰহাট : তিতাবৰত বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ৷ হঠাৎ অহা বানে তিতাবৰ নগৰ লগতে কেইবাখনো গাঁও বুৰাই পেলাইছে । আনকি ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী ৷ ফলত যোগাযোগ ব্যৱস্থা স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।
তিতাবৰ বান্দৰচলীয়া, টকৌবাৰী, খৰিকটিয়া, শিঙৰিজান আদি অঞ্চল সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন । চকুৰ সন্মুখতে বুৰি গৈছে ভেটি-মাটি, ৰাস্তা-ঘাট ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে তিতাবৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বুজলে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে । তিতাবৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা বানপানী সমস্যাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বৰহোলাত মহাবিদ্যালয়ত থকা আশ্ৰয় শিবিৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
তদুপৰি তিতাবৰ ভিন্ন আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰী নেওগে ।
ইফালে হঠাৎ হোৱা বানৰ ফলত তিতাবৰৰ পানবাৰীত সুস্মিতা মৰ্দ্ধা (14) আৰু চুনীয়া পাহাৰীয়া (14) নামৰ দুই কিশোৰীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালা ৷ তেওঁ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে অভিভাৱকসকলক সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো