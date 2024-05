ইউনিফৰ্মৰ তাগিদাই বান্ধিব পাৰে জানো মন ! নিলম্বিত মিলি প্ৰভা সন্দৰ্ভত জুবিন গাৰ্গৰ ডাঙৰ মন্তব্য - Zubeen on suspension of home guard

মিলি প্ৰভা চুতীয়াৰ ভাষ্য (etv bharat assam)

ডিব্ৰুগড়, 16 মে’ : অনুৰাগীৰ পৰা মৰম পাই আকৌ চাৰিওফালে সকলোৰে মুখে মুখে জুবিন জুবিন ! মুঠতে জুবিনৰ নামতে সমস্ত ভাল-বেয়া-বিতৰ্ক ৷ বিহুৰ অনুষ্ঠানত ঘটিছে এটাৰ পাচত আন এটা ঘটনা ৷ এইবাৰৰ বিষয় অনুৰাগীৰ অপৰিসীম মৰম ৷ চকুৰ সন্মুখত প্ৰিয় শিল্পীক পাই এগৰাকী জোৱানে পাহৰি পেলালে ইউনিফৰ্মত থকাৰ কথা ৷ ভৰি চুই সেৱা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰে মঞ্চতে যাঁচিলে মৰমৰ চুমা ! আৰম্ভ হৈ গ’ল বিতৰ্কৰ ৷

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গক সাৱটি ধৰি চাবুৱা থানাৰ মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান নিলম্বন হোৱা ঘটনাই ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে । ঘটনা অনুসৰি যোৱা শনিবাৰে চাবুৱাৰ যুৱ ঐক্য মঞ্চৰ বসন্ত উৎসৱ ২০২৪ ত জুবিন গাৰ্গৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত দেখা গৈছিল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছিল ৷ এগৰাকী মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানে দায়িত্ব পালন কৰি থকাৰ মাজতে উঠি গৈছিল মঞ্চলৈ । মঞ্চত জুবিন গাৰ্গক সাৱটি ধৰাৰ লগতে ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিছিল । জুবিন গাৰ্গক মঞ্চত সাৱটি ধৰাৰ পিচতেই চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন হ'ল চাবুৱা থানাৰ মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান মিলি প্ৰভা চুতীয়া ।

মৰম প্ৰকাশ

এই সিদ্ধান্তক একাংশই সমৰ্থন কৰিলেও মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱান মিলি প্ৰভা চুতীয়াৰ চাকৰি ঘুৰাই দিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে চাবুৱাৰ ৰাইজে । ইয়াৰ পাচতে আজি সাৱটি ধৰি নিলম্বিত হোৱা গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীক লৈ সামাজিক মাধ্যমত জুবিন গাৰ্গে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ।

জুবিনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

জুবিন গাৰ্গে নিজৰ ফেচবুক পেজত লিখিছে "I know there are norms attached to uniforms. But, love is, and must not be, a punishable offence." (মই জানো ইউনিফৰ্মৰ লগত কিছু নিয়ম জড়িত । কিন্তু প্ৰেম শ্ৰদ্ধা‌ অপৰাধ নহয়,‌ শাস্তিও হ'ব নালাগে ।) জুবিন গাৰ্গৰ এই আহ্বানৰ পাচত আৰক্ষী বিভাগে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেইয়া সময়েহে ক’ব ।

