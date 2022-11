سرینگر: سری نگر سے شائع ہونے والے ایک انگریزی اخبار کے لیے کام کرنے والے پانچ صحافیوں نے اس وقت استعفیٰ دے دیا جب لشکر طیبہ سے منسلک دی رسسٹینس فرنٹ نے تقریباً 21 صحافیوں کو "فوجی ایجنٹ اور مخبر" قرار دیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی قانون یو اے پی اے کے تحت ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ Journalists Resign After Terror Threats

پولیس افسر کا کہنا تھا کہ "پوسٹ کا مواد واضح طور پر دہشت گردوں اور ملک دشمن عناصر کی نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے عوام بالخصوص میڈیا والوں کو سرعام کرپٹ کہہ کر اور ان کی زندگیوں کو براہ راست خطرہ دے کر ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔" سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پولیس نے تقریباً ایک درجن مشتبہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور ان سے ٹی آر ایف کے ساتھ مبینہ تعلق کے بارے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔

کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے تین رپورٹرز نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر استعفے شائع کیے ہیں، کیونکہ عسکریت پسندوں نے سرینگر میں تین میڈیا ہاؤسز (گریٹر کشمیر، ریسنگ کشمیر اور اے این این) کے لیے کام کرنے والے کسی کو بھی نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ کشمیر میں صحافیوں کو اکثر دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ شجاعت بخاری، رائزنگ کشمیر کے ایڈیٹر، جو جون 2018 میں عسکریت پسندوں کے ہاتھوں ہلاک کیے گئے تھے، اُن ایک درجن سے زیادہ کشمیری صحافیوں میں شامل ہیں جو اپنے کام کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ حال ہی میں پلٹزر ایوارڈ جیتنے والے کشمیری صحافی ثناء ارشاد متو کو انعام لینے کے لیے نیویارک جانے سے روک دیا گیا۔ Five Journalists Resign After Terror Threats in Kashmir