فت ایمبولنس سروس سے 61 ہزار سے زائد حاملہ خواتین نے استفادہ کیا

سرینگر: گزشتہ 3 برس کے دوران جموں وکشمیر میں مفت ایمبولنس سروس 108 سے اب تک 61 ہزار 97 حاملہ خواتین نے استفادہ کیا ۔وہیں 7 سو 59 خواتین نے ایمبولینس گاڑیوں میں ہی بچوں کو ختم دیا۔ان میں 631 جموں اور 128 خواتین کشمیر صوبے سے تعلق رکھتی تھیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 108 مفت ایمبولنس سروس نے 24 مارچ سال 2020 کو عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران جموں وکشمیر میں کام شروع کیا اور تین برس کے عرصے کے دوران تقریباً ایک لاکھ سے زائد مریضوں کو مفت سروسز فراہم کرکے گھروں سے ہسپتال اور واپسی پر گھر چھوڑا گیا ہے۔ وہیں مفت خدمات کا فائدہ اٹھانے والے ایک لاکھ سے زائد افراد میں 61 ہزار سے زائد حاملہ خواتین تھیں۔



اس کے علاوہ 108 ایمبولنس میں بچوں کو جنم دینے والی 8 سو خواتین میں 128 کا تعلق وادی کشمیر سے تھا۔جن میں ضلع اننت ناگ کی 6،بانڈی پورہ کی 19،بارہمولہ کی 15،بڈگام کی 11،پلوامہ میں 6 ،ضلع شوپیاں کی7 جبکہ سرینگر ضلع کی 6 خواتین شامل ہیں۔اسی طرح صوبے جموں میں مفت ایمبولنس سروسز میں بچوں جو جنم دینے والی 631 خواتین کی جموں میں 64، ڈوڈہ ضلع کی 61، رام بن کی58،ریاسی کی 45 ، سانبہ کی 31 اور دھمپور ضلعے کی سب سے زیادہ 167 خواتین شامل ہیں۔

واضح رہے کہ کووڈ کے دوران جموں وکشمیر میں مفت 24X7 ایمرجنسی ایمبولینس خدمات 416 ایمبولینسوں کے ساتھ شروع کی گئی تھیں، اور اب یہ ایمبولینسس بڑھ کر تقربیاً 508 ہوگئی ہیں۔ ان ایمبولینسس میں 142 ایڈوانس لائف سپورٹ ایمبولینسز، 66 بیسس لائف سپورٹ اور 300 پیشنٹ ٹرانسپورٹ ایمبولینسیں شامل ہیں۔