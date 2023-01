راجوری: جموں و کشمیر کے ضلع راجوری کے ڈانگری علاقہ میں گزشتہ دنوں ہوئے حملے میں پوچھ گچھ کے لیے راجوری کے مختلف علاقوں سے کم از کم 15 افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ حراست میں لیے گئے افراد سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے۔ ان مشتبہ افراد کو شک کی بنیاد پر پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ Many suspects taken police custody in Rajouri

ضلع پولیس کےمطابق کچھ لوگوں کو شک کی بنیاد پر حراست میں لیا گیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جارہی ہے مزید لوگوں کو حراست میں لیا جائے گا تاکہ اس حادثے میں ملوث افراد کو جلد بے نقاب کیا جائے۔ پولیس اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ہر طرح کے اقدامات کررہی ہے تاکہ جلد از جلد قصورواروں کو گرفتار کرکے انہیں سخت سزا دی جائے۔ Many suspects taken police custody in Rajouri

واضح رہے کہ جموں و کشمیر کے راجوری ضلع میں ایک مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں چار لوگوں کی موت ہوگئی تھی۔ اتوار (1 جنوری 2023) کی شام کو ہونے والے اس حملے میں نو دیگر افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ وہیں پیر کے روز (2 جنوری 2022) کو اسی جگہ پر ایک مشتبہ دھماکہ ہوا جہاں ایک روز قبل عسکریت پسندوں کا حملہ ہوا تھا، جس میں دو کمسن بچوں کی موت ہوگئی تھی۔ اس دوران جموں و کشمیر کی کئی سیاسی جماعتوں نے اس حملے کی شدید مذمت کی تھی۔ Many suspects taken police custody in Rajouri

یہ بھی پڑھیں : Rajouri Incident راجوری میں فائرنگ اور دھماکہ کے بعد افراتفری پھیل گئی، زخمیوں کا بیان