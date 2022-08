کاروار : بی جے پی یووا مورچہ کے کارکن پروین کمار نیتارے کی موت کے بعد BJP Leader Murder Case پارٹی کارکنوں اور ہندو سماجی کارکنوں کے ردعمل کا سامنا کرنے کے بعد، کرناٹک میں برسراقتدار بی جے پی حکومت کی جانب سے بی جے پی کارکن کے قتل کے مرکزی ملزم کو عہدہ دینے کے سلسلے میں حکومت ایک بار پھر گرما گرمی کا سامنا کر رہی ہے۔ پریش میستا کی موت کیس کے اہم ملزم کو ضلع وقف بورڈ کے نائب صدر کا عہدہ دینے پر سوشل میڈیا پر تنقید کی جارہی ہے اور بی جے پی کے خلاف غصہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ outrage Against BJP in Karnataka۔

دسمبر 2017 میں ہوناور شہر میں ہنگامہ Mob violence in Honnavar city ہوا تھا۔ اس میں قصبہ کا پریش میستا نامی نوجوان لاپتہ ہوگیا Paresh Mesta murder case اور دو دن بعد قصبہ کی ایک جھیل میں مردہ پایا گیا۔ بی جے پی نے اس دعوے کے خلاف ریاست بھر میں احتجاج کیا تھا کہ میستا کا فرقہ وارانہ فساد میں قتل کیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے ہوناور، کاروار، کمٹہ، شرسی میں بھی زبردست فسادات ہوئے۔ بعد میں اس وقت کی کانگریس حکومت نے اس کیس کو جانچ کے لیے سی بی آئی کو سونپ دیا۔ Outrage against BJP in Karnataka as murder accused nominated to Wakf Board



مقدمہ کے حوالے سے تھانے میں شکایت درج کرائی گئی اور جمال آزاد اینیگیری Vice President for District Wakf Board to Zamaal Azad Annigeri کو اے ون ملزم بنا کر گرفتار کر لیا گیا۔ سی بی آئی کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور تمام گرفتار افراد ضمانت پر باہر ہیں۔ چند روز قبل ضلع وقف بورڈ کے عہدیداروں کا انتخاب ہوا تھا جس میں نائب صدر کا عہدہ ملزم اے ون آزاد اینیگیری کو دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کافی مخالفت ہوئی تھی۔ Praveen Kumar Nettare

سوشل میڈیا پر اس بات پر تنقید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پریش میستا کے قتل کے خلاف لڑ کر اقتدار حاصل کرنے والی بی جے پی نے ایک سرکاری ادارے میں اس کیس کے ملزم کو پوزیشن دی ہے۔ نیز، نیٹیزین اس بات پر ناراض ہیں کہ نائب صدر کا عہدہ مقامی عوامی نمائندوں کے تعاون سے دیا گیا، بی جے پی کے لیے کیا اخلاق باقی رہ گیا ہے۔ Karnataka Wakf Board