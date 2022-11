سڈنی: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2022 کا پہلا سیمی فائنل آج پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جارہا ہے۔ ورلڈ کپ کے اس اہم میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ T20 World cup 2022 Pakistan vs New Zealand, New zealand opt bat

پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان اب تک کھیلے گئے ورلڈکپ کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلاتا ہے کہ پاکستان کو ورلڈ کپ سیمی فائنل میں اب تک کبھی نیوزی لینڈ سے شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں تین بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں۔ جس میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو تینوں بار شکست دی ہے۔ وہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اب تک پاکستان اور نیوزی لینڈ 6 مرتبہ مد مقابل ہوئے ہیں، 4 میچ میں پاکستان جیتا ہے، جب کہ 2 میں نیوزی لینڈ نے میدان مارا۔

میچ سے قبل نیوزی لینڈ کے کپتان کین ولیمسن نے کہاکہ سیمی فائنل میں پاکستان فیورٹ ہے یا نیوزی لینڈ ؟ یہ کہنا ہے مشکل ہے،پاکستان کی کیویز کے خلاف کامیابیاں ماضی کا حصہ ہیں۔