کیپ کیناویرل: ناسا کا 38 سالہ ریٹائرڈ سیٹلائٹ آسمان سے گرنے والا ہے۔ ناسا نے جمعہ کو کہا کہ ملبہ کے کسی پر گرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ ناسا کے مطابق، 5,400 پاؤنڈ (2,450 کلوگرام) کے سیٹلائٹ کا زیادہ تر حصہ زمین کے فضائی حدود میں دوبارہ داخل ہونے پر جل جائے گا، لیکن کچھ ٹکڑوں کے بچنے کی امید ہے۔

خلائی ایجنسی نے تقریبا 9،400 میں سے ایک ملبہ گرنے سے چوٹ لگنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ دفاع کے مطابق سائنس سیٹلائٹ کے اتوار کی رات نیچے آنے کی توقع ہے، اس کے نیچے آنے میں 17 گھنٹے لگیں گے۔ ارتھ ریڈی ایشن بجٹ سیٹلائٹ، جسے ERBS کہا جاتا ہے، 1984 میں خلائی شٹل چیلنجر پر لانچ کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس کی کام کی زندگی دو سال کی تھی، لیکن سیٹلائٹ نے اپنی ریٹائرمنٹ 2005 تک اوزون اور دیگر ماحولیاتی پیمائشیں جاری رکھی تھیں۔ سیٹلائٹ نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ زمین سورج سے کس طرح سے توانائی حاصل کرتی ہے اور کس طرح سے پھیلتی ہے۔

سیٹلائٹ کو چیلنجر کی طرف سے ایک خصوصی ترسیل موصول ہوئی۔ خلاء میں امریکہ کی پہلی خاتون سیلی رائیڈ نے شٹل کے روبوٹک بازو کا استعمال کرتے ہوئے سیٹلائٹ کو مدار میں چھوڑا۔ اسی مشن میں کیتھرین سولیون کے ذریعے ایک امریکی خاتون کی پہلی اسپیس واک بھی دیکھی گئی، یہ پہلا موقع تھا جب دو خاتون خلابازوں نے ایک ساتھ خلا میں اڑان بھری تھی۔