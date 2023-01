سین فرانسسکو: ایپل مبینہ طور پر اس سال اپنا نیا 15 انچ کا MacBook Air لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ AppleInsider کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلومبرگ کے مارک گورمین کے مطابق، ایپل سلیکان کے ساتھ 12 انچ میک بک کے 2023 میں لانچ ہونے کا امکان کم ہے۔ Apple may launch a new 15-inch MacBook Air in 2023

گرومین نے نئے میک بک ایئر کے بارے میں کوئی اضافی تفصیلات فراہم نہیں کیا ہے، لیکن ڈسپلے کے تجزیہ کار راس ینگ نے گزشتہ ماہ دعویٰ کیا تھا کہ ٹیک کمپنی کے سپلائرز اس سال کی پہلی سہ ماہی میں آنے والے لیپ ٹاپ کے لیے 15.5 انچ ڈسپلے پینلز تیار کرنا شروع کر دیں گے۔ نئے MacBook Air کا جدید ترین 13 انچ ماڈل جیسا یا اسی طرح کا ڈیزائن ہونے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ، یہ M2 اور M2 پرو چپ کے اختیارات میں دستیاب ہونے کا امکان ہے، یہ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے۔

پچھلے مہینے، یہ اطلاع دی گئی تھی کہ ایپل مینوفیکچرر 15.5 انچ کا میک بک ایئر تیار کر رہا ہے جو 2023 کے موسم بہار میں لانچ کر سکتا ہے۔ اور 16 انچ کے MacBook Pro ماڈل کے درمیان سائز میں، یہ اب تک کا سب سے بڑا MacBook Air ہوگا اور توقع ہے کہ اس میں 14 میگ سیف چارجنگ پورٹ، ایک اپ گریڈ شدہ اسپیکر سسٹم، اور 1080p کیمرہ کے ساتھ آئے گا۔ Apple may launch a new 15-inch MacBook Air in 2023

