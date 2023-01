سین فرانسسکو: ٹیک دگج سیمسنگ کا موبائل ڈویژن (MX) اگلے ماہ گلیکسی ایس 23 سیریز کے آغاز کے دوران اپنا پہلا ان ہاؤس موبائل چپ سیٹ متعارف کرائے گا۔ سیم موبائل کی ایک رپورٹ کے مطابق، ٹپسٹر آئس یونیورس نے انکشاف کیا ہے کہ 'سیمسنگ ایم ایکس کے سی ای او 'ٹی ایم روہ' گلیکسی ان پیکڈ 2023 ایونٹ میں ہائی اینڈ پروسیسر کے بارے میں ایک ٹیزر پیش کر سکتے ہیں۔ Samsung may reveal its new chip in Feb

توقع ہے کہ نیا پروسیسر 2025 کے اوائل میں لانچ ہونے والی گلیکسی ایس 25 سیریز کے لیے تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، ٹیک دگج نے ایک ہزار سے زیادہ انجینئرز کی ایک ٹیم بنائی ہے، جس میں ایپل کے ایک تجربہ کار سیمی کنڈکٹر بھی شامل ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا کہ "اگر اس کی پہلی چپ کامیاب ہو جاتی ہے، تو ہم Galaxy اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس سے Exynos چپس کو ہمیشہ کے لیے ختم کردیں گے۔" پچھلے ہفتے، ٹیک دگج کی کولمبیا ویب سائٹ نے انکشاف کیا کہ گلیکسی ایس 23 سیریز اس سال 1 فروری کو لانچ ہوگی۔ 2020 کے اوائل میں COVID-19 وبائی مرض کے پھیلنے کے بعد سے سیمسنگ کا یہ پہلا ذاتی ان پیکڈ ایونٹ ہے۔ Samsung may reveal its new chip in Feb

مزید پڑھیں:

واضح رہے کہ سیمسنگ گلیکسی ایس 23 سیریز کے ساتھ بھارت میں 8,000 روپے کی ایک سستی فون Galaxy F04 لانچ کرنے کی بھی تیاری کررہا ہے۔ ذرائع نے آئی اے این ایس کو بتایا کہ کمپنی 2023 کے اوائل میں نئے اسمارٹ فونز کی ایک سیریز لانچ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ کمپنی 'ایف' سیریز پر توجہ مرکوز کر رہی ہے، جو سستی قیمت، اسٹائلش ذیزائن، لمبے وقت تک چلنے والی بیٹری سے لیس ہے اور نوجوان صارفین میں زیادہ مقبول ہے۔ Samsung to launch affordable Galaxy F04 in India as New Year begins