جموں و کشمیر میں انتظامیہ نے کورونا وائرس کیسز کی تعداد میں کمی درج ہونے کے سبب ہفتہ وار لاک ڈاؤن کے نفاذ کو ختم کیا ہے۔





وہیں انتظامیہ نے تعلیمی اداروں کو بند رکھنے کے احکامات بدستور جاری رکھے ہیں تاہم کوچنگ سینٹرز کو ۵۰ فی صد طلبہ کو پڑھانے کی اجازت فی گئی ہے۔ COVID-19 cases on the decline







جموں و کشمیر کے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہیں نے اس ضمن میں آج حکمنامہ جاری کیا ہے۔



حکمنامے کے مطابق جموں و کشمیر میں اب ہفتہ وار لاک ڈاؤن نافذ نہیں رہے گا۔



یاد رہے کہ جموں و کشمیر میں گذشتہ ماہ سے کورونا وائرس کی تیسری لہر کے پیش نظر انتظامیہ نے ہفتہ وار لاک ڈاؤن نافذ کیا تھا جس کی تجارتی انجمنوں نے خلاف ورزی کی تھی۔ Covid 19 in JK



وہیں طبی ماہرین کی بھی رائے تھی تیسری لہر کو روکنے کے کئے لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے تاہم کووڈ ایس او پیز کی پاسداری لازم ملزوم ہے۔ Third wave of Covid 19



قابل ذکر ہے کہ جموں و کشمیر میں آج 1100 سے زائد مثبت کیسز درج کئے گئے ہیں جن میں جموں صوبے سے 500 جبکہ وادی کشمیر میں 600 کیسز درج کئے گئے ہیں۔ Active Cases of Covid 19 in JK



گزشتہ دونوں سے اب جموں و کشمیر میں کورنا مثبت کیسز میں کمی پائی گئی ہے۔Decline In Covid Cases In JK