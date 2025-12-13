اتراکھنڈ محکمۂ جنگلات تجاوزات کے خلاف سخت، انڈسٹریل ایریا کے قریب مزار پر نوٹس چسپاں، جواب طلب

اتراکھنڈ محکمۂ جنگلات تجاوزات کے خلاف سخت، انڈسٹریل ایریا کے قریب مزار پر نوٹس چسپاں، جواب طلب
راجا جی ٹائیگر ریزرو انتظامیہ نے مزار کی انتظامیہ کو جواب دینے کے لیے 15 دن کا وقت دیا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 1:42 PM IST
ہریدوار، اتراکھنڈ: وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی کی ہدایت پر ریاست بھر میں تجاوزات کے خلاف مہم شروع کی گئی ہے۔ غیر قانونی مذہبی ڈھانچوں کے خلاف مسلسل کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں راجا جی ٹائیگر ریزرو انتظامیہ نے ہریدوار کے پرانے صنعتی علاقے میں واقع ایک مزار پر ایک نوٹس چسپاں کیا ہے۔ انتظامیہ کو پارک ایریا میں واقع اس مزار کو ہٹانے کے لیے 15 دن کا وقت دیا گیا ہے۔ مزار کو نوٹس پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔
ہراساں کرنے کے لیے کی جارہی کارروائی
مزار خادم سیف الدین نے کہا کہ یہ کارروائی صرف انہیں ہراساں کرنے کے لیے کی جارہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ مزار بہت پرانا ہے اور انتظامیہ نے پہلے وہاں ایک نوٹس لگایا تھا جس کا جواب دیا گیا تھا۔ خادم سیف الدین نے دعویٰ کیا کہ مزار برطانوی دور کا ہے۔ راجا جی ٹائیگر ریزرو کی طرف سے نوٹس کے بعد، مزار کے منیجر فی الحال اپنا جواب داخل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
مخصوص زمین پر مذہبی ڈھانچہ بنانا غیر قانونی
راجاجی ٹائیگر ریزرو انتظامیہ نے مزار کے منیجر سے درست دستاویزات کی درخواست کی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مقررہ وقت میں جواب نہ آیا تو مزار کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا جائے گا۔ نوٹس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جس زمین پر مزار واقع ہے وہ راجا جی ٹائیگر ریزرو کے مایا پور بیٹ اور جھباری سورس کی حدود میں آتی ہے۔ مخصوص زمین پر پیر کے مزار جیسا مذہبی ڈھانچہ بنانا غیر قانونی ہے۔ اگر کوئی فرد، گروہ یا تنظیم جائز ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہ اپنا دعویٰ 15 دنوں کے اندر راجا جی ٹائیگر ریزرو کے ہریدوار رینج کے دفتر میں پیش کر سکتا ہے۔
کسی قسم کی تجاوزات برداشت نہیں
دریں اثنا، راجا جی ٹائیگر ریزرو وارڈن اجے لنگوال نے کہا کہ انہوں نے نوٹس جاری کر دیا ہے اور فی الحال جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جواب ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ راجا جی ٹائیگر ریزرو کی حدود میں کسی قسم کی تجاوزات کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ محکمہ تمام تجاوزات کو نوٹس جاری کر رہا ہے۔
بھگوان پور بلاک میں مزار ہٹایا گیا
وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ہریدوار ضلع میں غیر قانونی مذہبی ڈھانچوں کو ہٹانے کا عمل جاری ہے۔ اس سے قبل بہادرآباد کے علاقے میں تین غیر قانونی مزارات کو بلڈوزر سے مسمار کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ہریدوار کے بھگوان پور بلاک میں انتظامیہ کی ٹیم نے ایک بڑی کارروائی کی تھی۔ یہاں سرکاری اراضی پر غیر قانونی طور پر بنائے گئے مزار کو ٹیم نے ہٹا دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے مسماری سے قبل نوٹس جاری کیا گیا تھا تاہم کوئی جواب نہ ملنے پر مقررہ وقت کے بعد مسماری کی گئی۔