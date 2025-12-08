امید پورٹل پراب تک کتنی لاکھ وقف املاک رجسٹر ہوئیں اور کتنی منظور؟ وقف بورڈ اب کیا کرے؟ تفصیل یہاں جانیں
امید پورٹل پر املاک کے اندراج کی آخری تاریخ 6 دسمبر تھی،حکومت نے اعداد و شمار جاری کر دئے ہیں۔
Published : December 8, 2025 at 2:06 PM IST|
Updated : December 8, 2025 at 2:25 PM IST
نئی دہلی: ملک بھر میں وقف املاک کو لے کر افرا تفری کی صورت حال رہی۔ متولی اور تنظیمیں الزام لگا رہی تھیں کہ حکومت وقف املاک پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ وہیں املاک کے رجسٹریشن کی آخری تاریخ اختتام پذیر ہو چکی ہے۔یہ پورٹل چھ ماہ تک کام کرتا رہا اور مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد اسے اپ لوڈ کرنے کے لیے بند کر دیا گیا۔اقلیتی امور کی وزارت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امید پورٹل پر 216,905 وقف املاک کو منظوری دی گئی ہے۔ امید پورٹل پر کل 5.17 لاکھ جائیدادوں کا اندراج کیا گیا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کل اثاثوں میں سے صرف ایک چوتھائی کو ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ باقی لاکھوں اثاثوں کا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا ہے۔
کرناٹک نے 65,242 میں سے 52,917 جائیدادوں کا اندراج کیا، جو تقریباً 81 فیصد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے بعد پنجاب اور جموں و کشمیر کا نمبر آتا ہے۔ جموں کشمیر نے 77 وقف املاک کا اندراج کیا ہے۔ سب سے کم املاک کارجسٹرین مغربنگال نے کیا ہے۔ مغربی بنگال میں 80,480 وقف املاک موجود ہیں جن میں سے صرف 716 کا اندراج کیا گیا جو کہ ایک فیصد سے بھی کم ہے۔
سب سے زیادہ وقف املاک کی بات کریں تو اتر پردیش پہلے نمبر ہے۔سنی اور شیعہ بورڈ کے مشترکہ طور پر تقریباً 2.4 لاکھ جائیدادیں رجسٹرڈ ہیں۔اس کے بعد مغربی بنگال، پنجاب، تمل ناڈو اور کرناٹک ہیں۔ کروڑوں روپے کی ان جائیدادوں کو ڈیجیٹل طور پر ریکارڈ کرنے میں ناکامی حکومت کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔
مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے 6 جون 2025 کو مرکزی پورٹل کا آغاز کیا اور وقف ایکٹ 1995 اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق جائیداد کی تفصیلات اپ لوڈ کرنے کے لیے چھ ماہ کی آخری تاریخ 6 دسمبر 2025 کو باضابطہ طور پر ختم ہو گئی۔ وزارت نے کہا کہ آخری تاریخ کے قریب آتے ہی رجسٹریشن کی رفتار میں نمایاں تیزی آئی تھی۔
مزید 213,941 جائیدادوں کی حتمی منظوری زیر التوا ہے، جب کہ تصدیق کے دوران 10,869 جائیدادیں مسترد کر دی گئیں۔
سب سے زیادہ وقف املاک اتر پردیش میں رجسٹرڈ ہوئیں (92,830) جن میں 86,345 سنی اور 6,485 شیعہ وقف املاک شامل ہیں۔ اس کے بعد مہاراشٹر (62,939) اور کرناٹک (58,328) کا نمبر آتا ہے۔
وقف املاک کی رجسٹریشن کے دوران وقف بورڈ اور متولیوں، جائیداد کے نگراں کو اس سارے عمل میں بے شمار عملی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پورٹل کا سرور کریش ہونا عام بات ہو گئی تھی جس کے سبب املاک کے رجسٹریشن میں کافی دشواریوں کو سامنا کرنا پڑا۔اس کے علاوہ برسوں پرانی جائیدادوں کے دستاویزات کو تلاش کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلینج تھا۔ زمین کی پیمائش کے لئے مختلف ریاستوں میں زمین کی پیمائش کے مختلف معیارات ہوتے ہیں جس سے تکنیکی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔
وقف بورڈ اب کیا کرے ؟
مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے جمعہ کو کہا کہ جو لوگ تین ماہ کے اندر اپنی جائیدادوں کا اندراج نہیں کرواتے ہیں ان پر جرمانہ نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں، وقف ٹریبونل کے ذریعے رجسٹریشن کی آخری تاریخ میں توسیع کا آپشن کھلا رکھا گیا ہے۔