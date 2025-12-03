امید پورٹل کا سرور ڈاؤن، وقف املاک کی رجسٹریشن میں مسائل، حکومت سے ڈیڈ لائن میں توسیع کا مطالبہ
پورٹل کا سرور پچھلے ایک ہفتے سے ڈاؤن ہے۔ رجسٹریشن سست ہے۔
Published : December 3, 2025 at 2:30 PM IST
لکھنؤ: وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت، امید پورٹل پر وقف املاک کا آن لائن اندراج کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آن لائن رجسٹریشن کی آخری تاریخ 5 دسمبر ہے۔ تاہم گزشتہ ایک ہفتے سے پورٹل کا سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے پورے اترپردیش کے سینکڑوں لوگوں کو خاصی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود رجسٹریشن کا عمل انتہائی سست ہے۔
ایٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک درخواست گزار محمد زمان خان نے بتایا کہ وہ پچھلے تین دنوں سے لکھنؤ میں ہیں، لیکن سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کی رجسٹریشن پر کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے۔ حکومت مدت میں کم از کم چھ ماہ کی توسیع کرے۔ بورڈ کوئی تعاون نہیں کر رہا، چیئرمین خود دفتر نہیں آئیں گے تو عہدیدار کیسے کام کریں گے۔
سرور کے بغیر رجسٹریشن کیسے ہوگی؟: لکھیم پور کے اطہر علی نے بتایا کہ انہیں کاغذات جمع کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اور حکام نے یقین دہانی کرائی تھی، لیکن کام مکمل نہیں ہوا۔ بارہ بنکی سے شان محمد بقائی نے کہا کہ انہیں سیکشن 37 کے پرچے موصول ہوئے ہیں، لیکن سرور ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آن لائن داخلہ ناممکن ہے۔ جونپور کے شاہد خان نے کہا کہ انہیں اچانک اطلاع ملی، اور اب ان کا نام نہ تو گزٹ میں ہے اور نہ ہی انہیں پورٹل پر کوئی مدد مل رہی ہے۔ آگرہ سے سرور حسین نے کہا کہ 5 دسمبر آخری تاریخ ہے۔ تو، سرور کے بغیر رجسٹریشن کیسے ہو گی؟
سرور کام نہیں کر رہا: درخواست گزار سید بدر الحسن نے کہا کہ ملازمین کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک ملازم پر سو لوگوں کا بوجھ ہے اور اس کے اوپر سرور کام نہیں کر رہا۔ لوگ کھانے یا سونے سے قاصر ہیں۔
مذہبی رہنما سوال اٹھارہے ہیں: مولانا کلب جواد نقوی نے کہا کہ امید پورٹل یا تو لاعلمی سے بنایا گیا تھا یا جان بوجھ کر لوگوں کو ان کی وقف املاک کو رجسٹر کرنے سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایک ضلع میں صرف ایک متولی ہی اندراج کر سکتا ہے، حالانکہ متعدد وقف ہیں۔ ایک ہی جگہ پر واقع ایک مسجد، امام باڑہ اور قبرستان کو صرف ایک کے لیے رجسٹر کیا جا رہا ہے۔ ایک وقف میں متعدد کھسرے ہوتے ہیں، لیکن پورٹل پر صرف ایک کو ہی قبول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ جب دوسرے سرکاری پورٹل آسانی سے کام کر رہے ہیں تو امید پورٹل بار بار کیوں کریش ہو رہا ہے۔
شیعہ سنٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین کا مطالبہ: اتر پردیش شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین سید علی زیدی نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ سرور پچھلے ایک ہفتے سے بند ہے۔ شیعہ بورڈ کے پاس تقریباً 8,000 وقف املاک ہیں جن میں سے اب تک صرف 4,000 کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے چھ ماہ کی توسیع کی درخواست کی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی اقلیتی امور کی وزارت کے جوائنٹ سکریٹری کو بھی خط لکھا گیا ہے۔
وقف املاک کی حیثیت: ملک میں کل 800,000 وقف جائیدادیں ہیں۔ اتر پردیش میں 134,000 جائیدادیں ہیں۔ ان میں سے شیعہ بورڈ کے پاس تقریباً 4000 جائیدادیں ہیں، اور سنی بورڈ کے پاس تقریباً 35000 جائیدادیں ہیں۔
اگر وقت پر رجسٹریشن نہیں کیا گیا تو مشکلات بڑھیں گی: وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے مطابق، اگر کوئی جائیداد مقررہ تاریخ کے اندر امید پورٹل پر رجسٹر نہیں ہوتی ہے، تو اسے وقف ٹریبونل، پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کا سہارا لینا پڑے گا۔ وقف ٹریبونل نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ پورٹل پر رجسٹرڈ نہ ہونے والی جائیدادوں سے متعلق مقدمات کو یکسر خارج کیا جا سکتا ہے۔
پورٹل پر رجسٹریشن کیسے کی جاتی ہے: متولی کو پورٹل پر لاگ ان ہونا چاہیے اور اپنا نام، موبائل نمبر، ای میل ایڈریس، وقف بورڈ سے موصول ہونے والی دفعہ 37، آرڈر کی ایک کاپی، ایک تصویر، اور اپنا آدھار کارڈ اپ لوڈ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جائیداد کو رجسٹرڈ سمجھا جاتا ہے۔
لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ امید پورٹل کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے اور سرور کی فوری مرمت کی جائے، تاکہ وقف املاک محفوظ رہ سکیں۔