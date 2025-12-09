ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر وقف بورڈ نے ’امید‘ پورٹل پر 25 ہزار سے زائد (99فیصد) جائیدادیں رجسٹر کیں
بورڈ کی کل 25,293 جائیدادوں میں سے 25,046 (99.02فیصد شرح کے ساتھ) منظور ہوئیں، 31 مسترد جبکہ 216 کا اندراج جاری ہے۔
Published : December 9, 2025 at 6:42 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر وقف بورڈ نے 25,046 وقف جائیدادیں مرکزی حکومت کے ’امید‘ (Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development) پورٹل پر کامیابی کے ساتھ درج کر لی ہیں۔ یہ عمل چھ مہینوں کی مدت میں مکمل کیا گیا، جس کی مدت 6 دسمبر 2025 کو ختم ہوئی۔
اعداد و شمار کے مطابق جموں کشمیر میں کل 25,293 جائیدادوں میں سے 25,046 کو منظوری مل گئی، 31 کو مسترد کر دیا گیا، جبکہ 216 جائیدادوں کا اندراج ابھی جاری ہے۔ مجموعی طور پر جائیدادوں کی رجسٹریشن کا عمل 99.02 فیصد کامیاب رہا۔
وقف بورڈ کے حکام نے بتایا کہ 364 جائیدادیں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے ممنوعہ علاقوں میں واقع ہونے کی وجہ سے تصدیق یا (پورٹل پر) اپ لوڈ نہیں کی جا سکیں۔
دلچسپ امر ہے کہ موجودہ اعداد و شمار 2022 میں پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے اعداد سے مختلف ہے اور 7,213 جائیدادیں کم ہیں۔ فروری 2022 میں اُس وقت کے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا تھا کہ ’’جموں و کشمیر میں وقف کی 32,506 جائیدادیں درج ہیں، جو اُس وقت ’وامسی‘ (Wakf Assets Management System of India) پورٹل پر رجسٹرڈ تھیں۔ وامسی کے طرز پر ہی ’امید‘ پورٹل کو بھی ڈیزائن کیا گیا تھا۔
’امید ایکٹ‘ میں ترامیم کے بعد، بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے ملک بھر میں وقف جائیدادوں کی ڈیجیٹل فہرست تیار کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ’’سبھی جائیدادوں کو مرکزی پورٹل پر لایا جا سکے۔‘‘ وزارت برائے اقلیتی امور نے جون 2025 میں یہ پورٹل لانچ کیا اور 6 دسمبر تک اس پر رجسٹریشن کا عمل مکمل کرنے کے لیے چھ ماہ کا وقت دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایات اور 1995 کے امید ایکٹ کے مطابق یہ مدت اب مکمل ہو چکی ہے، اور بعض اداروں، مذہبی و سیاسی لیڈران کی جانب سے گزارشات کے باوجود اقلیت امیور کے وزیر کرن رجیجو نے توسیع سے انکار کر دیا۔
امید اور وامسی کے اعداد میں فرق کی وجہ
وقف بورڈ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ امید اور وامسی کے ڈیٹا میں فرق کی کئی وجوہات ہیں، جن میں بعض جائیدادوں کا زمینی وجود ختم ہو جانا، ریونیو ریکارڈ میں تضاد، جائیدادوں کی وضاحت میں ابہام، ایک ہی جائیداد کا دو مرتبہ اندراج، اور مختلف ادوار میں جاری شدہ حکومتی احکامات (SROs) کے تحت قانونی تنازعات جیسے عوامل شامل ہیں۔
مسترد شدہ 31 جائیدادوں کے بارے میں حکام نے کہا کہ ’’ان کے ریکارڈ میں تضاد، جغرافیائی حدود کی عدم مطابقت، یا ریونیو ریکارڈ کی کمی جیسے مسائل پائے گئے۔‘‘
وقف سروے ٹیموں نے مختلف اضلاع میں جاکر زمینی حقائق کا موازنہ وامسی ڈیٹا کے ساتھ کیا۔ انہوں نے جیو کوآرڈینیٹس، خسرہ نمبرز (ریونیو ریکارڈ) اور زمینی تصدیق کو ملا کر ہر اثاثے کی جانچ کی تھی۔ اُس سروے ٹیم ٹیم کے ایک رکن کے مطابق ’’ریونیو محکمہ کے مقامی اہلکاروں کا مکمل تعاون نہ ہونے کی وجہ سے کچھ جائیدادوں کی حتمی تصدیق نہ ہو سکی‘‘، جس کے سبب2022 کے ’وامسی‘ ڈیٹا کے اعداد و شمار میں فرق واقع ہوا۔
ماہرین کو تشویش لاحق
وقف بورڈ کے ایک سابق نائب چیئرمین نے جائیدادوں کے اس فرق پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ’’وقف بورڈ کو سات ہزار سے زائد جائیدادیں نظرانداز نہیں کرنی چاہئیں، چاہے امید کی جانچ 2022 وامسی سسٹم سے زیادہ سخت ہی کیوں نہ ہو۔‘‘
وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اور اسپیشل آفیسر اوقاف، بشیر احمد بٹ، نے اس بات کی تصدیق کی کہ بورڈ نے جموں و کشمیر کی تمام جائیدادوں کی نشاندہی، تصدیق اور اپ لوڈ کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا: ’’پونچھ اور بارہمولہ میں کچھ جائیدادیں ایل او سی کے ممنوعہ علاقوں میں واقع ہیں، جہاں تک رسائی کے لیے مرکزی حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے۔‘‘
وقف بورڈ کی چیئرپرسن، درخشاں اندرابی، نے وزیر اعظم نریندر مودی اور اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ’’امید پورٹل نے وقف جائیدادوں میں شفافیت لائی ہے اور عوام کے لیے صرف ایک کلک میں ہی ان جائیدادوں تک رسائی کو ممکن بنایا ہے۔‘‘
ان کے مطابق: ’’پورے ملک میں سب سے پہلے ہم نے ہی اپنی تمام جائیدادیں اپ لوڈ کی، رجسٹریشن مکمل کرنے کا سہرا ہمارے ہی سر بندھتا ہے۔ ہمارے عملے نے زمینی سطح پر جا کر ہر اثاثہ رجسٹر کیا۔‘‘
ضلع وار اعداد و شمار
- سرینگر میں سب سے زیادہ 3,311 وقف جائیدادیں کامیابی سے امید پورٹل پر اپ لوڈ ہوئیں، جبکہ صرف ایک رد کی گئی۔
- اننت ناگ میں کل 1,917 میں سے 1,897 منظور ہوئیں، ایک مسترد اور 19 تاحال ’’ابتدائی عمل‘‘ میں ہیں۔
- پلوامہ میں 1,707 جائیدادوں کو منظوری ملی، آٹھ مسترد ہوئیں اور 50 کا اندراج جاری ہے۔
- بڈگام میں کل 2,223 جائیدادیں مکمل طور پر تصدیق کے بعد اپ لوڈ ہو گئیں۔
- گاندربل میں 1,108 میں سے 1,086 منظور ہوئیں، 13 مسترد ہوئیں اور 9 ابھی اندراج کے عمل میں ہیں۔ کولگام میں 1,089 منظور ہوئیں، جبکہ 16 ابتدائی مرحلے میں ہیں۔
- کپوارہ میں 462 میں سے 444 منظور ہوئیں اور 18 ابھی اندراج کے عمل میں ہیں۔
- شوپیاں میں 453 میں سے 436 اپ لوڈ ہوئیں، جبکہ 17 کارروائی میں ہیں۔
- بانڈی پورہ میں 327 میں سے 288 منظور ہوئیں اور 39 ابھی اپ لوڈنگ کے مرحلے میں ہیں۔
- بارہمولہ میں کل 2,669 میں سے 2,408 منظور ہوئیں، جبکہ بقیہ 261 جائیدادیں اوڑی اور بونیار کے علاقوں میں ایل او سی کے قریب واقع ہیں۔
- کشتواڑ میں سب سے کم 161 جائیدادوں کی توثیق ہوئی۔
- جموں شہر میں 2,450 میں سے ایک مسترد ہوئی، جبکہ راجوری میں 1,960 میں سے چار مسترد ہوئیں۔
- پونچھ میں 2,584 جائیدادوں میں سے 2,481 منظور ہوئیں، جبکہ 103 ایل او سی کے ممنوعہ علاقوں میں واقع ہیں۔
- رام بن میں 838 جائیدادیں منظور ہوئیں، ڈوڈہ میں 613 میں سے دو مسترد ہوئیں۔ کٹھوعہ میں تمام 588 منظور ہوئیں۔ ریاسی میں 464، سانبہ، ادھم پور اور کشتواڑ میں بالترتیب 428، 176 اور 160 جائیدادوں کی توثیق ہوئی۔
ملک بھر کی صورتحال
ملکی سطح پر 6 دسمبر 2025 کو وقف جائیدادوں کے اندراج کی چھ ماہ کی مدت ختم ہو گئی، اور مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے مدت میں توسیع سے انکار کر دیا۔ اب تمام ریاستی اور مرکزی خطوں کے وقف بورڈز کو اپنی جائیدادوں کی مزید اپ ڈیٹ کے لیے وقف ٹریبونلز سے رجوع کرنا ہوگا۔ تاہم، چونکہ جموں و کشمیر میں ابھی وقف ٹریبونل فعال نہیں، اس لیے وہاں کے کیسز ہائی کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔
وزارت اقلیتی امور کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اتر پردیش 92,830 جائیدادوں کے اندراج کے ساتھ سر فہرست رہا جن میں 86,345 سنی اور 6,485 شیعہ جائیدادیں ہیں اس کے بعد مہاراشٹر 62,939، کرناٹک 58,328 اور مغربی بنگال 23,086 جائیدادوں کے ساتھ نمایاں رہے۔
