Cyber ​​Frauds in the Name of Ayodhya Ram Mandir : అయోధ్య రామ మందిరం, ప్రస్తుతం దేశ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోన్న అంశం. ఈ విషయాన్ని గ్రహించిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు అమాయక ప్రజలను బలి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయోధ్య రామమందిర కార్యక్రమాల పేరుతో వాట్సాప్ వేదికగా స్పామ్‌ నెంబర్ల నుంచి రామ్ జన్మభూమి గృహ్‌ సంపర్క్‌ అభియాన్‌ యాప్‌ లింకును పంపుతున్నారు.