Change Your Name on Truecaller : ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన కాలర్​ ఐడీ యాప్​గా ..​ ట్రూ కాలర్​ను చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా నేటి ఆధునిక కాలంలో పెరుగుతున్న సైబర్ మోసాల(Cyber Frauds)ను దృష్టిలో పెట్టుకొని చాలా మంది ఈ యాప్​ను ఫాలో అవుతున్నారనే చెప్పుకోవచ్చు. మన కాంటాక్ట్ లిస్ట్​లో లేని వ్యక్తులు కాల్ చేసినప్పుడు.. వారి వివరాలను తెలియజేస్తుందీ యాప్. ఫోన్ రింగ్​ అవడానికి ముందే మనకు ఎవరు కాల్ చేస్తున్నారో ఇట్టే చెప్పేస్తుంది.

How to Change Your Truecaller Name in Online : అయితే కొన్నిసార్లు ట్రూ కాలర్ యాప్(Truecaller APP) లో ​యూజర్ పేరు తప్పుగా ఉంటుంది. లేదంటే.. మరో యూజర్ తన పేరు మార్చుకొని.. నిక్ నేమ్ పెట్టుకోవాలని అనుకోవచ్చు. ఇలాంటి వారు.. ట్రూ కాలర్​లో తమ పేరు ఎలా మార్చుకోవాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఇలాంటి వారికోసమే ఈ స్టోరీ. ఈ సింపుల్​ టిప్స్​ తో ఇప్పుడే ట్రూ కాలర్ మీ పేరును మార్చుకోండి.

How to Change Truecaller Name with Mobile App :

మొబైల్ యాప్ ద్వారా మీ ట్రూ కాలర్ పేరు ఎలా మార్చుకోవాలో చూద్దాం..

మొదట మీ మొబైల్​లో Truecaller యాప్​ని ఓపెన్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత మీ మొబైల్ స్క్రీన్ పై లెఫ్ట్ కార్నర్​లో ఉన్న ప్రొఫైల్ ఐకాన్​పై నొక్కాలి.

అనంతరం మీ ప్రొఫైల్ విభాగంలోకి వెళ్లి.. 'Complete Your Profile' అనే బటన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఇప్పుడు మీరు Truecallerలో ప్రదర్శించాలనుకుంటున్న కొత్త పేరును నమోదు చేయాలి.

పేరు మార్చిన తర్వాత 'Save' ఆప్షన్​ పై క్లిక్ చేయాలి.

ఇలా మార్చిన తర్వాత.. మారిన పేరును వెంటనే ప్రొఫైల్​లో చూపుతుంది.

ఇతర ట్రూకాలర్ వినియోగదారులకు చూపించడానికి కొంత సమయం పడుతుంది.

వెబ్ సైట్​ ద్వారా మార్చుకోండిలా..

పేరు మార్చుకోవడానికి ప్రత్యేకంగా యాప్ డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాలా..? అని కొందరు అనుకుంటారు. ఇలాంటి వారికి మరో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. అదే వెబ్ సైట్. కంప్యూటర్​ లో Truecaller వెబ్​సైట్ లోకి వెళ్లి.. పేరు ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

How to Change Your Truecaller Name Using Web Browser :

మొదట మీరు Truecaller వెబ్‌సైట్‌కి వెళ్లి.. టాప్ రైట్ కార్నర్​లో ఉన్న 'Sign in' ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

ఆ తర్వాత, మీ మెయిల్​ ద్వారా లాగిన్ అయ్యి.. 'any option from those' అనే దానిపై క్లిక్ చేయాలి.

మీ మొబైల్ నంబర్​ను, అలాగే ఏ నంబర్ పేరును మార్చాలనుకుంటున్నారో దానిని సెర్చ్ చేయండి. ఆపై 'search option'పై నొక్కాలి.

అనంతరం 'Suggest Name' అనే ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

కొత్త పేరును టైప్ చేసి.. 'Submit' బటన్​పై క్లిక్ చేస్తే ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది.

