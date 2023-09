Rajinkanth Goldent Ticket : క్రికెట్​ అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న 2023 ప్రపంచకప్​ పోరుకు సరిగ్గా 15 రోజుల సమయం మిగిలి ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని ప్రముఖులకు అందించే గోల్డెన్​ టికెట్​ల పంపిణీ ప్రక్రియ జోరుగా సాగుతోంది. ఈ నెలలోనే ఆ టికెట్​లను బాలీవుడ్​ దిగ్గజ నటుడు అమితాబ్​ బచ్చన్​, క్రికెట్​ గాడ్​ సచిన్​ తెందూల్కర్​లు అందుకోగా.. మంగళవారం తమిళ తలైవ సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్​ కూడా అందుకున్నారు. దీనిని బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఫర్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా (బీసీసీఐ) సెక్రేటరీ జై షా ఆయనకు అందజేశారు. ఈ విషయాన్ని బీసీసీఐ తమ అధికారిక ఎక్స్​(ట్విట్టర్​) వేదికగా ప్రకటించింది.

ఏంటీ గోల్డెన్​ టికెట్​..?

What Is Golden Ticket In World Cup : మరో 15 రోజుల్లో ప్రారంభం కాబోతున్న ఐసీసీ పురుషుల క్రికెట్ వరల్డ్ కప్-2023 ప్రచారంలో భాగంగా బీసీసీఐ ఈ గోల్డెన్​ టికెట్ల పంపిణీ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. వీలైనంత ఎక్కువగా ఈ టోర్నీకి ప్రచారం కల్పించడమే లక్ష్యంగా దీనిని తీసుకువచ్చారు. ఇందులో భాగంగా దేశంలోని సెలబ్రిటీలకు ఈ గోల్డెన్​ టికెట్లను ఇస్తున్నారు. ఇది పొందిన ప్రముఖులు ఈ మెగా ఈవెంట్​లో భాగంగా జరిగే మ్యాచులన్నింటినీ వీఐపీ గ్యాలరీలో కూర్చొని మరీ ఫ్రీగా వీక్షించవచ్చు. వీరికి సకల సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది బీసీసీఐ. ఇక ఇప్పటివరకు అమితాబ్​ బచ్చన్​, సచిన్​ తెందూల్కర్​, రజనీకాంత్‌లు ఈ గోల్డెన్​ టికెట్లను పొందారు.

ICC World Cup 2023 : 2023లో జరగనున్న ఐసీసీ పురుషుల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్​కు భారత్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. అక్టోబర్ 5 నుంచి నవంబర్ 19 వరకు ఈ ప్రపంచ కప్ సమరం జరగనుంది. అక్టోబర్​ 5న గుజరాత్​ అహ్మదాబాద్​లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో ఇంగ్లాండ్​, న్యూజిలాండ్​ మధ్య జరిగే పోరుతో ఈ మెగా ఈవెంట్​కు తెరలేవనుంది. ఇక ఇదే మైదానంలో ఆదివారం నవంబర్​ 19న ఫైనల్​ మ్యాచ్​లో ప్రత్యర్థులు తలపడతారు. ఇకపోతే భారత్​ తన తొలి మ్యాచ్​ను చెన్నై వేదికగా అక్టోబర్ 8న ఆస్ట్రేలియాతో ఆడనుంది.