ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లొస్తుండగా జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏడుగురు గాయపడ్డారు (lorry that collided with the trolley auto). ఈఘటన కరీంనగర్ జిల్లా హుజూరాబాద్ మండలం రాజపల్లి వద్ద జరిగింది. ట్రాలీ ఆటోను వెనక నుంచి లారీ ఢీకొట్టింది.

ప్రమాద సమయంలో ఆటోలో 20 మంది ఉన్నారు. ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా.. తెరాస ప్రచారానికి వెళ్లివస్తుండగా ఆటోకు ప్రమాదం జరిగింది. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

